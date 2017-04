Een koning die geen tv mocht kijken

Interviews met een regerend vorst hebben vaak iets plichtmatigs. Ook al wordt er bij hoog en laag beweerd dat er geen afspraken vooraf zijn gemaakt, je voelt toch altijd dat de journalist met de handrem aan probeert het vooral prettig te houden.

Met die verwachting in mijn achterhoofd begon ik ook aan het vraaggesprek Willem-Alexander 50, dat gelijktijdig uitgezonden werd door NOS en RTL. Maar vanaf het moment dat Wilfried de Jong bijna achteloos zijn autosleutels op tafel gooide in de hal van De Eikenhorst, werd duidelijk dat er dit keer uit een ander vaatje getapt zou worden. Een mini-uitvoering van Zomergasten mag je het niet noemen, maar naar aanleiding van vier blokken met beelden van persoonlijke en politiek-maatschappelijke gebeurtenissen uit de periode 1967-2017 werd koning Willem-Alexander relatief openhartig – en kwetsbaar. De Jong haalde eruit wat erin zat en de koning voelde zich zichtbaar op zijn gemak bij een VPRO-medewerker die zich niet als een lakei gedroeg.

Willem-Alexander over Máxima



We kunnen nog jaren voort met een nadere analyse van de koninklijke ontboezemingen in deze 72 minuten over de persoon achter het ambt. Mijn eerste indruk is dat de grootste onthullingen zijn kindertijd en puberteit betroffen. In tegenstelling tot veel andere ambtsdragers, politiek of erfelijk voorbestemd, was Willem-Alexander zeer bereid tot introspectie en een kritische blik op hemzelf en het milieu waarin hij opgroeide.

Zo bekent hij dat zijn jeugd op slot Drakensteyn vooral getekend werd door de radio, met name Hilversum 3. Er stond immers wel een televisie in de vertrekken van zijn ouders, maar voor de kinderen werd kijken naar een beeldscherm als schadelijk beoordeeld. Pas op zijn 14de, na de verhuizing naar Huis ten Bosch, kwamen de beelden het huis binnen, en raakte hij zelfs verslaafd aan tv. Vooral de Haagse sketches van Koot en Bie brachten uitkomst: gepest op de middelbare school om zijn Baarnse accent, leerde hij die uit het hoofd. En hij keek nu wel mooi uit om voor tv die kennis te demonstreren, want dat zou hem tot in lengte van dagen als ‘koning Willy’ achtervolgen.

Willem-Alexander over zijn accent



In de opvoeding van zijn eigen kinderen probeert de koning met zijn vrouw (in Argentinië ook televisieloos opgevoed) juist te stimuleren dat zij de grenzen opzoeken. Net als bij de voormalige kroonprins is de afspraak dat beveiligers niets zullen verklikken.

Ook het relaas over de verhouding tot zijn vader, tegen wie hij zich niet af kon zetten, omdat die in Willem-Alexanders puberteit depressief raakte, verraadt een opmerkelijke openhartigheid. Ook over de voor- en nadelen van opgroeien in een progressief milieu in de jaren 70 en 80. Het gesprek met Wilfried de Jong levert een grote bijdrage aan een bredere acceptatie van een zeer verlichte monarch.

Willem-Alexander over de opvoeding van zijn kinderen