De borst van Amy Schumer is een tikkende tijdbom

Zoals elk filmliefhebber weet, zijn bloed, geweld en moord de gewoonste zaken van de wereld in de Amerikaanse cinema. Zie John Wick 2, nu in de bioscoop, waarin de held (Keanu Reeves) als een achteloze gamer 128 opponenten omlegt, zoals een fan berekende. In Fast & Furious 8, momenteel de best bezochte film in de VS, gaat iedere schurk er eveneens aan. Maar een blote borst?

„Ik ben een tikkende tijdbom”, legt actrice Amy Schumer (35) uit tijdens een groepsinterview in Santa Monica. Het is háár borst die in beeld komt in een scène met Goldie Hawn als moeder in actiekomedie Snatched, die op 11 mei in de bioscoop te zien zal zijn.

Moeder en dochter gaan onvoorbereid op vakantie naar een exotisch oord, waar hun blijde verwachtingen omslaan in hilarische ellende. Schumer over haar ongebruikelijke stunt: „Ik gooide die rechtertiet er gewoon uit. Ik bedoel, nu ik ze nog heb, wil ik ze goed gebruiken.”

Vrouwelijk naakt is in Amerikaanse films ongebruikelijk. Schotwonden en ingewanden, prima, maar de suggestie van een bil kan al protest losmaken. Schumer vertelt dat „die diepe hypocrisie” de reden was om de scène erin te zetten. Ze voegde het zelf toe aan het scenario van Katie Dippold, schrijfster van twee andere geestige actiefilms met vrouwen in de hoofdrollen: The Heat en Ghostbusters.

„Veel acteurs roepen meteen ‘oh mijn god, nee’ als er ook maar een tikje naaktheid in een script staat”, zegt Schumer. Ze vervolgt sardonisch-ernstig: „Dan is het van: maar het is echt cruciaal om het verhaal vooruit te helpen! Het is functioneel naakt!” Opnieuw als zichzelf: „Nee, dit is de meest onnodige naaktheid ooit. Zeker van een vrouwelijke hoofdrolspeler. Toen de rest het las, was het van: ‘Grappig, doen we niet, toch?’ Maar voordat ze het door hadden was die tiet ontsnapt. Fun!” Met een knipoog: „Vrouwenhumor, weet je?”

Met de film Trainwreck brak Schumer in 2015 door als scenarist en protagonist. Maar eerder al had ze tal van bewonderaars dankzij de realityserie Last Comic Standing en haar tv-programma Inside Amy Schumer.

Schumer wil herdefiniëren hoe een vrouw zich volgens de entertainmentwereld dient te gedragen. Dat de hoon op internet niet mals was nadat ze deze maand in zwempak op de cover van meidenblad InStyle was verschenen, laat ze van zich afglijden. Schumer beseft dat ze niet dun of ‘perfect’ is naar de maatstaven van Hollywood. „Ik voel me goed en sterk”, zegt ze. „In deze film heb ik ook een bikini aan. Als ik die beelden zie, schrik ik er niet van, maar denk: goed gedaan, bitch! Ik heb geen issues met mijn lijf, anderen wel.”

Het woord ‘fuck’ komt onophoudelijk uit haar mond, bewust vertelt de actrice: „Je kunt grappig zijn zonder te vloeken, natuurlijk. Maar als het f-woord op het puntje van mijn tong ligt, ga ik niet opeens spreken van ‘de liefde bedrijven’, en meestal ís het dat ook niet, toch?” Over winden die haar personage in Snatched laat, een onderwerp waar Schumer vaker grappen over heeft gemaakt: „Ik ben kennelijk de enige vrouw op aarde die scheten laat. Whatever. Maar na een nacht drinken, laat je wel eens een slechte scheet. Ook al ligt je moeder naast je in een hotelbed. Ik hoop dat ik mensen meer op hun gemak kan laten voelen over dit soort zaken.”

Trouwe fans zullen er misschien niet blij mee zijn, maar Schumer lijkt een draai te willen geven aan haar loopbaan. De volgende film waarin ze speelt, is een drama over een naar Amerika terugkerende soldaat met posttraumatische stress (Thank You For Your Service, dit najaar). En wellicht komt er ook een einde aan haar wilde bestaan als single. „Ik denk dat ik kinderen wil”, zegt ze. „Ik word er ziek van om altijd maar met mezelf bezig zijn.”