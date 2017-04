COA bouwt opvangcapaciteit verder af

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil de opvangcapaciteit voor asielzoekers voor het einde van het jaar hebben teruggebracht naar 31.000 plaatsen. Nu zijn dat er nog 48.700. De inkrimping is volgens het COA nodig omdat de asielinstroom in Nederland flink is geslonken.

Om de opvangcapaciteit met bijna 18.000 plekken terug te dringen gaan er 45 locaties dicht of zijn al gesloten, en worden het aantal opvangplekken op nog eens achttien locaties teruggebracht. Op 61 locaties in Nederland blijven asielzoekerscentra open. Op dit moment verblijven er volgens het COA zo’n 22.800 asielzoekers en vergunningshouders in opvanglocaties.

Het COA heeft woensdag de betrokken gemeenten en werknemers geïnformeerd. Er verdwijnen zo’n 550 arbeidsplaatsen, die bovenop de 1.300 banen komen die de afgelopen maanden al verdwenen. Volgens het COA zal het voornamelijk gaan om de beëindiging van tijdelijke contracten. Bestuursvoorzitter Gerard Bakker van het COA weet zich in een verklaring bewust van de “impact” van de beslissing, maar noemt het wel belangrijk:

“We zijn samen ingrijpend gegroeid, en het is nu belangrijk dat we ook weer samen afschalen. Wij trekken niet zomaar de deur achter ons dicht, want het zou kunnen dat we elkaar opnieuw hard nodig hebben als het aantal asielzoekers onverwacht weer toeneemt.”

Het COA verwacht dat de asielinstroom verder af zal nemen in de loop van het jaar. Die bestaat op dit moment grotendeels uit nareizigers en relocanten die niet of korter gebruik zullen maken van azs’s tijdens het doorlopen van een aiselprocedure. Verder is het aantal vergunninghouders dat wordt opgenomen door gemeenten toegenomen en moeten veel uitgeprocedeerde buitenlanders vertrekken omdat ze geen vergunning krijgen. Wel houdt het COA reservecapaciteit beschikbaar voor het geval de asielinstroom toch weer toeneemt.