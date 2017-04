De Volksbevrijdingsmarine heeft nu een vliegdekschip van geheel eigen makelij

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Het eerste geheel ‘Made in China’-vliegdekschip is woensdag in de Noord-Chinese havenstad Dalian te water gelaten en zal volgend jaar door de Volksbevrijdingsmarine in gebruik worden genomen. Het met rode vlaggen en slogans versierde schip dat de ambities van de Chinese marine symboliseert, is van het Russische Type 001A en is makkelijk herkenbaar aan het twaalf graden hellende dek. Waarschijnlijk zal het schip de Shandong worden gedoopt.

Het plan van de 68 jaar oude Chinese marine is om in de komende tien jaar nog drie, mogelijk zelfs vijf van deze varende vliegvelden te maken. De Chinese marine beschikt overigens al over een van Oekraïne overgenomen vliegdekschip, de in 2011 drastische gerenoveerde Liaoning.

In eerste instantie zullen de schepen worden gebruikt voor opleiding- en oefenings-doeleinden. Dit type vliegdekschip, waarop plaats is voor 40 tot 50 gevechtsvliegtuigen, vormt in geen enkel opzicht partij voor de 10 Amerikaanse vliegdekschepen, die langer en verder kunnen varen zonder te bevoorraden en over onvergelijkbaar meer wapens beschikken.

Chinese defensie-experts benadrukten dinsdag dat het nog decennia gaat duren voordat de Chinese volksmarine opgewassen is tegen de Amerikaanse vloot. Ook de juichende staatsmedia maakten woensdag duidelijk dat het opbouwen van een marine die groter is dan die van Japan meer tijd en geld kost dan een aantal jaren geleden nog werd gedacht.

Maar er wordt door militaire analisten in de VS en Vietnam wel rekening mee gehouden dat de Chinese marine met dit type vliegdekschepen gaat patrouilleren in de Zuid-Chinese Zee. Geen van de andere landen met claims in de Zuid-Chinese Zee beschikt over vergelijkbaar modern marine-materiaal. Volgens staatspersbureau Xinhua beschikt het nieuwe vliegdekschip over de nieuwste radar- en satellietcommunicatiesystemen.

Behalve vliegdekschepen bouwt China ook nieuwe kruisers en bevoorradingsschepen. Al deze activiteiten vinden plaats in het kader van president Xi Jinping’s oproep het Volksbevrijdingsleger in hoog tempo te moderniseren. De hervorming van de Chinese strijdkrachten van een groot landleger naar een moderne zee-, lucht- en cyberspace-macht is een van de twee hoofdprioriteiten van zijn bewind, de andere is de modernisering van de op nieuwe stevig groeiende economie.