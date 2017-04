Blinde vlekken in de lucht verdwijnen met dit systeem

Zolang vliegtuigen boven land vliegen, kunnen luchtverkeersleiders ze vrijwel permanent in de gaten houden. Dankzij radar en een geavanceerde techniek die ADS-B heet. Die laatste techniek is ontworpen om vliegtuigen dichter op elkaar te laten vliegen, via kortere routes: dat levert tijdwinst, een lager brandstofverbruik en minder broeikasgas op.

Maar het luchtruim boven een groot deel van de oceanen is een blinde vlek. Daar zijn vliegtuigen vaak lang buiten het bereik van die detectiesystemen. Als alles goed gaat – en dat gaat het meestal – duiken ze na een paar uur ‘aan de overkant’ weer op.

Zulke blinde vlekken kunnen snel verleden tijd zijn. Het mysterie van vlucht MH370 van Malaysia Airlines boven de Indische Oceaan, in maart drie jaar geleden, en de verdwijning van Air France vlucht AF 447 boven de Atlantische Oceaan, in 2009, hebben de noodzaak daarvan aangescherpt.

Het VN-agentschap voor vliegveiligheid (ICAO) en de internationale luchtvaartkoepel IATA hebben sindsdien samen nieuwe normen opgesteld om vliegtuigen wereldwijd te volgen. Dat volgen kan bijvoorbeeld door ADS-B te koppelen aan nieuwe satellieten. Dat het principe werkt, is sinds 2013 bekend; vanaf 2018 wordt het commercieel beschikbaar. Eerste klant: Malaysia Airlines.

Hoe werkt ADS-B? Een korte uitleg:



Blinde vlekken op zee bemoeilijken zoektocht MH370

ADS-B via satelliet maakt vliegen veiliger maar zou vlucht MH370, met 239 inzittenden, niet hebben gered. Want kort na de start in Kuala Lumpur werden alle verbindingen met de buitenwereld vanuit het toestel verbroken.

Laatste hoop om het wrak te vinden, ergens in de Indische Oceaan, waren de zwarte dozen, waarin vluchtgegevens worden opgeslagen. Die zijn nagenoeg onverwoestbaar en hebben een akoestisch baken dat onder water is te peilen. Helaas werkt de batterij van het baken maar dertig dagen.

Toen die waren verstreken restte alleen nog het afzoeken van de zeebodem.

Bij MH370, waar alleen een globaal idee bestond van het gebied waar het in zee stortte, was dat onbegonnen werk. Wie onder water zoekt met sonar is vooral op zoek naar afwijkingen in bestaande metingen van de zeebodem: daar kan een wrakstuk liggen.

Maar zo’n basiskaart ontbreekt daar. En niet alleen daar. Van de totale afstand die wordt afgelegd op de grote vliegroutes over zee verloopt zestig procent over een stuk zee waarvan de bodem niet in kaart is gebracht, bleek deze maand uit een studie van Amerikaanse en Franse hydrografen. Het langste ongekarteerde stuk is 2.300 kilometer (van New York naar Peking over de Stille Oceaan).

Vlucht MS804, een Airbus A320 van EgyptAir die vorig jaar neerstortte in de Middellandse Zee, kon zo snel gevonden worden, omdat de bodem daar goeddeels in kaart is gebracht. Maar voor de hele wereld is het acht procent, en voor het gebied waar het laatst naar MH370 is gezocht, zelfs één procent.