Afschrijving op SBS zet Sanoma in rode cijfers

Het Finse mediaconcern Sanoma heeft het eerste kwartaal van dit jaar 423 miljoen euro verlies geboekt. Dat is volledig te wijten aan de verkoop van de SBS-zenders. Daardoor moest het moederbedrijf 424,6 miljoen euro afschrijven. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Sanoma woensdag bekendmaakte.

De hoogte van het kapitaalverlies door de SBS-deal wordt bepaald door de 100 procent consolidatie, ondanks dat Sanoma 67 procent van de aandelen in bezit had. Later zal het totale verlies voor Sanoma op 313 miljoen euro uitkomen, voorspelde het bij de verkoop.

Hoewel de verkoop van SBS aan Talpa pas vanaf het tweede kwartaal plaatsvindt, moet volgens IFRS-boekhoudregels de afschrijving van het bedrijfsonderdeel al in het eerste kwartaal in de boeken gezet worden. Afgezien van de boekhoudkundige ingrepen maakte Sanoma in het eerste kwartaal 11,4 miljoen euro winst, een flinke stijging ten opzichte van de 1,9 miljoen euro winst in het eerste kwartaal van 2016.

Nederland en België

De totale omzet van het bedrijf zakte met 2,4 procent naar 343,8 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. De Finse thuismarkt deed het nog het best.

De Belgisch-Nederlandse activiteiten, waaronder de Nederlandse tijdschriften LINDA, Libelle en Donald Duck en de nieuwssite Nu.nl, daalden met 4,3 procent naar 168,1 miljoen euro, vooral door printdivisie (- 7 procent). Ook de advertentie-inkomsten bij de tv-zenders vielen tegen, alsmede het kijkersgedrag van Nederlanders en Belgen, die steeds minder lineaire tv kijken.

De operationale winst in deze landen steeg wel met een kwart naar 9,3 miljoen euro door een goede kostenbeheersing, aldus Sanoma. Zo is het personeelsbestand ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016 met 7,3 procent verkleind, van 1.872 naar 1.736 werknemers.