Werkloosheid daalde in 2016 in alle provincies

De aansterkende Nederlandse economie heeft ertoe bijgedragen dat alle provincies het afgelopen jaar te maken hebben gehad met dalende werkloosheidscijfers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van 2014, toen de werkloosheid in Nederland piekte met 7,4 procent, daalde de werkloosheid het afgelopen jaar in alle provincies. In Limburg was die daling het sterkst: van 7,3 procent in 2014 naar 5,5 procent het afgelopen jaar.

Groningen moet over 2016 met 7,4 procent het hoogste werkloosheidspercentage overleggen. Groningen was bovendien de enige provincie die dat jaar geen economische groei doormaakte. Ook in Flevoland (7,2 procent) en Zuid-Holland (6,9 procent) was de werkloosheid relatief hoog. In Zeeland (4,4 procent) zat in 2016 het laagste aantal werkzoekenden zonder baan, net als het jaar ervoor. Ook Utrecht (5,2 procent) scoorde relatief goed. In heel Nederland was de werkloosheid gemiddeld 6,0 procent.

Werkloosheid in regio’s

Gekeken naar regio’s had Rijnmond, inclusief Rotterdam, het afgelopen jaar met 8,2 procent het hoogste werkloosheidpercentage. In Rotterdam alleen was dit percentage zelfs 11,3, het hoogst van alle Nederlandse gemeenten. Rijnmond is een van de 35 zogenoemde arbeidsmarktregio’s in Nederland. Deze geografische indeling is gemaakt om werkzoekenden en werkgevers beter aan elkaar te kunnen koppelen. In tien van de 35 regio’s was de werkloosheid boven het landelijk gemiddelde, de rest zat eronder.

Naast Rijnmond scoorden ook de regio’s Haaglanden, Flevoland en Groningen met ieder meer dan 7,0 procent slechte cijfers. Gorinchem en Zeeland, waar minder dan 5 procent van de beroepsbevolking geen werk had, stonden er het best voor. In de Zeeuwse gemeente Veere was de werkloosheid met 3,7 het laagst van alle gemeenten.