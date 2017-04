Voor VVD is integriteit van voorzitter niet in het geding

Heeft VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, die van integriteit zijn speerpunt heeft gemaakt, deugdzaam gehandeld in de verwerving van zijn miljoenenbedrijf in crematieovens? Zelf heeft hij „100 procent schoon geweten” over de koop. Maar de aantijgingen van journalistieke onderzoekssite Follow the Money liegen er niet om. Keizer zou de voormalige eigenaars van Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie voor miljoenen beduveld hebben, aan „zelfverrijking” hebben gedaan en liefdadigheid vooral ten goede hebben laten komen van instellingen waar hij of andere VVD’ers bij betrokken zijn.

De kern van de zaak is een transactie uit 2012. In dat jaar nam Keizer met drie zakenpartners de beheermaatschappij over van de uitvaartorganisatie over waar hij sinds eind jaren negentig al bestuursvoorzitter van was. Wat in 1874 was begonnen als een vereniging ter legalisering van lijkverbranding was uitgegroeid tot een internationaal opererende bedrijf met honderden medewerkers en een omzet van ruim 100 miljoen euro. Maar de club had zijn doel in 1991 bereikt en had sindsdien een letterlijk uitstervend ledenbestand.

Keizer en zijn partners werden in 2012 eigenaar met 30.000 euro eigen geld, terwijl de club volgens eigen, openbare jaarrekeningen 31,5 miljoen waard zou zijn. De transactie heeft onder toeziend oog van commissarissen Loek Hermans en Anne-Wil Duthler plaatsgevonden, die toen ook allebei senator voor de VVD waren.

Keizers verweer is dat de verkoopsom was gebaseerd op waardebepalingen van drie onafhankelijke accountants, die ook rekening hielden met bestaande schulden. Maar hij wil hun rapporten niet direct overleggen. Ook notulen van vergaderingen waarin de management-buy out werd beklonken merkt hij aan als vertrouwelijk. „Ik voel mij niet vrij deze openbaar te maken, maar ik begrijp ook best dat ik met een sterk verweer moet komen”, aldus Keizer, die vrijdag nadere opheldering en de publicatie van documenten belooft.

De ophef over de transactie was nooit ontstaan als Keizer in 2014 niet ook partijvoorzitter van de VVD was geworden. Een partij die vaker dan andere in opspraak komt vanwege integriteitskwesties. De omkoping van wethouder Jos van Rey en gedeputeerde Ton Hooijmaijers, het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen en lekken van informatie over burgemeestersbenoemingen zijn maar een paar van de incidenten.

Over integriteit: je bent het of je bent het niet

Keizer (56) was juist de man die de VVD op het rechte pad moest brengen. Hij hoopt volgende maand herkozen te worden als voorzitter. In het programma Politicologica zei hij in februari nog „integriteit is net als zwanger zijn: je bent het of je bent het niet, je bent het niet een beetje”.

Bij de VVD geloven ze in de integriteit van hun voorzitter en wachten ze in elk geval zijn verweer op vrijdag af, laat een woordvoerder weten. „Vooralsnog is er geen aanleiding voor een onderzoek door onze integriteitscommissie. En alleen als justitie een onderzoek doet, moet een functionaris lopende dat onderzoek zijn werk neerleggen. Daar is nu geen sprake van.”

Vanwege het reces is het hoofdbestuur van de partij nog niet bijeen geweest om de ophef te bespreken. Ook de integriteitscommissie die sinds 2013 op verzoek of zelfstandig onderzoek naar functionarissen kan doen, heeft daar niet toe besloten. „Henry zegt dat de aantijgingen van Follow the Money onzin zijn, en op dit moment hebben we geen enkele reden om hem niet te geloven”, aldus de partijwoordvoerder.