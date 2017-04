Twee doden bij schietpartij in Zoetermeer

Bij een schietincident op een bedrijventerrein in Zoetermeer zijn dinsdagochtend twee doden gevallen, zo meldt de politie. Het gaat om de Edisonstraat, waar eerder op de dag twee zwaargewonden in een auto zijn aangetroffen. Ondanks de inzet van een traumahelikopter zijn zij korte tijd later overleden.

De twee zwaargewonde slachtoffers #Edisonstraat #Zoetermeer zijn overleden. Het onderzoek is in volle gang. Ziet u iets verdachts? Bel 112! — Politie Zoetermeer (@POL_Zoetermeer) April 25, 2017

Omroep West meldt dat in de buurt een uitgebrande BMW is gevonden. Of er een verband is met de schietpartij moet nog blijken.

De recherche verricht op dit moment onderzoek op de plaats delict. Over de toedracht is vooralsnog niks bekend, maar de politie heeft twee verdachten in het vizier. Het signalement van de twee zal later op de dag volgen. Een helikopter is reeds ingezet om naar de verdachten te zoeken.

Politieheli landt bij Edisonstraat in Z'meer, na wat rondjes te hebben gevlogen over de buurt. @omroepwest pic.twitter.com/AkqI4OoVCA — Lana O. de Wit (@lovelylana) April 25, 2017

Eerder op de dag meldde de politie dat er een overval was gepleegd in een woning aan de Koningstraat, maar dat incident staat los van de schietpartij.