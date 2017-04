Turkije bombardeert Jezidi-gebied Sinjar

Het Turkse leger heeft dinsdag voor het eerst Koerdische doelwitten in de Noord-Iraakse regio Sinjar gebombardeerd. Op die politiekgevoelige plek pleegde Islamitische Staat in 2014 een genocide op Jezidi’s. Volgens persbureau AP zijn ten minste achttien leden van de Koerdische groep YPG bij de aanval omgekomen. Ook zouden onbedoeld vijf leden van het met Turkije bevriende Noord-Iraakse leger zijn geraakt.

Het Turkse leger zegt met de aanval te willen voorkomen dat Koerdische strijders en wapens Turkije in worden gesmokkeld. Behalve het Noord-Iraakse Sinjar bombardeerden Turkse gevechtsvliegtuigen ook Noordwest-Syrië. In die twee regio’s beschermt YPG dorpen tegen Islamitische Staat.

Volgens lokale media zouden naast militaire doelwitten ook een mediacentrum en een radiostation zijn geraakt. De bombardementen vonden zo dicht bij de kampen van Jezidi-vluchtelingen plaats dat zij explosies zagen.

“Broedplaats terroristen”

Turkije bombardeert al jaren grondgebied in Noord-Irak, maar een aanval op de regio Sinjar is nieuw. Doelwit van de luchtaanvallen is normaal de Turks-Koerdische gewapende groep PKK, waar YPG aan gelieerd is. YPG is in Sinjar aanwezig sinds het Jezidi’s te hulp schoot in 2014, toen Islamitische Staat het gebied aanviel en honderden mensen vermoordde.

In Syrië valt het Turkse leger wel al langer aan PKK-gelieerde groepen aan. Zo werden vorige maand dichtbij de Syrische stad Manbij acht dorpen geraakt door bombardementen.

Turkije is ongerust over de groeiende invloed van Koerdische groepen aan de grens door de strijd tegen Islamitische Staat. Het ziet de regio Sinjar als een broedplaats voor terroristen. De Turkse president Erdogan zei eerder dat hij niet zou toestaan dat Sinjar het nieuwe Kandil zou worden, verwijzend naar de bergen waar het hoofdkwartier van PKK is.

Noord-Iraaks leger

Bij de luchtaanval kwamen vijf militairen van het Noord-Iraakse leger om, waarschijnlijk door een vergissing. Turkije en Noord-Irak (KDP) zijn op goede voet met elkaar en werken samen tegen PKK. Ook Noord-Irak wil af van de invloed van de PKK in Sinjar sinds de genocide op Jezidi’s. Daarom zijn in het gebied zowel Noord-Iraakse militairen gestationeerd als de YPG, die eerder al wel eens met elkaar in conflict kwamen.

Het leger van de autonome regio Noord-Irak zegt de verantwoordelijkheid voor de vijf omgekomen Noord-Iraakse militairen bij de PKK te leggen, niet bij Turkije.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Irak heeft wel de aanval afgekeurd en noemt het een “schending van de soevereiniteit van Irak”.