Tientallen overvallers maken miljoenen buit in Paraguay

Zeker vijftig criminelen hebben maandag in de Paraguayaanse grensstad Ciudad del Este miljoenen buitgemaakt bij een overval op het kantoor van een geldtransporteur. Dat meldt de nationale politie van het land. De roof was volgens de politie het werk van een Braziliaanse bende, die buitengewoon gewelddadig te werk ging. De overvallers maakten onder meer gebruik van scherpschutters, explosieven en brandbommen. Een politieagent kwam om het leven.

Om de politie af te leiden werden bij het bureau explosieven afgestoken en branden gesticht. Vervolgens drongen overvallers met zware vuurwapens het kantoor van waardevervoerder Prosegura binnen, meldt persbureau AP. Daar braken ze met explosieven de kluis open. Op hun vlucht werden opnieuw zeker tien auto’s in brand gestoken. Scherpschutters vuurden op de achtervolgende agenten. Later werden volgens persbureau AFP zeker drie gepantserde busjes gevonden. Een daarvan was uitgerust met een luchtafweergeschut.

Brazilië

De overvallers werden tot in Brazilië achternagezeten. Zeker drie van hen werden gedood. Vier verdachten zijn aangehouden. Hoeveel de overvallers precies hebben buitgemaakt, is onbekend. Duidelijk is dat het om miljoenen gaat, maar het kan volgens de autoriteiten twee dagen duren voordat vastgesteld is wat de criminelen precies hebben meegenomen. Een woordvoerder van de politie schat dat het gebouw tot omgerekend veertig miljoen euro kon bevatten. Op het moment van de overval was het gebouw “vol”, liet ze weten aan AFP.

De Paraguayaanse minister van Binnenlandse Zaken toonde zich enkele uren na de overval tevreden over de samenwerking met de Braziliaanse autoriteiten:

“Het werd opgemerkt dat de criminelen de Braziliaanse grens overstaken en daar werd over gecommuniceerd. De reactie was onmiddellijk, effectief en efficiënt, met inzet over land in de lucht en op het water.”

De Braziliaanse president Temer heeft volgens AFP zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Hij heeft zijn volledige samenwerking met Braziliaanse autoriteiten toegezegd.

Volgens de Paraguayaanse politie was de overval het werk van de Braziliaanse bende Primeiro Comando da Capital, of PCC. De misdaadorganisatie wordt gerund vanuit de gevangenissen van São Paulo en staat te boek als het grootste drugskartel van het land.