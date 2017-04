De Thuiskok: Sjasliek

Het was vorige week nog niet helemaal zover, maar er komt een moment dat het weer aangenaam wordt om buiten te zitten. En dan is de tijd om te barbecueën aangebroken. Nu is mijn probleem, en dat van vele landgenoten met mij, dat we qua vlees moeilijk kunnen kiezen zodra de grill naar buiten gaat. Dat resulteert vaak in een chaotisch aankoopbeleid, met een overschot aan vleeswaren. Het omgekeerde zouden we moeten doen: dan hebben we meer aandacht en liefde voor dat ene stuk vlees of vis.

Nu zie ik sjasliek eerder in de snackbar dan bij mij op de barbecue, maar met dit recept ga ik het toch een keer proberen.

Verhit de barbecue of kamado goed heet. Meng de varkenshaas, kogelbiefstuk, ui, champignons, paprika en ananas en schep de sjasliekkruiden en zonnebloemolie erdoor. Rijg de stukken vlees, ui, champignons, paprika en ananas om en om aan metalen spiesen. Je kunt 4 grotere spiesen maken of 8 kleinere. Leg ze op de barbecue en bak ze in 6 tot 7 minuten rondom bruin. Het vlees mag vanbinnen iets rosé blijven.