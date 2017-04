Street artists willen niet in reclame McDonald’s Nederland

Als jouw graffittikunst langs de straten van Brooklyn te zien is in een commercial in Nederland, is dat erg? Ja, vinden zes New Yorkse ‘street artists’. Zij overwegen juridische acties tegen McDonald’s, omdat hun werk voorkomt in een campagnefilm die de hamburgergigant maakte voor de introductie vorige maand van de New York Supreme Bagel in Nederland zonder dat zij daar toestemming voor hebben gegeven.

‘McDonalds Presents the Vibe of Bushwick NY’, is de titel van het filmpje, dat inmiddels niet meer online te zien is. Om de bagel te promoten haalde McDonald’s zes kunstenaars (Sipros, Poem, Giz&Ghost, Strider en Such) van het kunstenaarscollectief Bushwick Collective naar Nederland om hier langs de snelwegen grote canvassen te beschilderen. Op vijf plekken werden werken gehangen, die eerder in de VS zijn gemaakt.

De kortere commercial voor de Nederlandse televisie:

In het oorspronkelijke filmpje van amper vijf minuten leidt Joe Ficalora, de leider van de bij Bushwick Collective aangesloten 7.000 straatkunstenaars, rond door de arme, maar hippe wijk Bushwick in Brooklyn en laat tientallen graffitiwerken zien. Die zijn echter niet allemaal door kunstenaars uit zijn collectief gemaakt.

Vorige week bracht het New Yorkse advocatenkantoor Kushnirsky Gerber een verklaring uit, waarin wordt aangekondigd dat wegens inbreuk op het auteursrecht zes kunstenaars een vergoeding eisen van McDonald’s. Zij stellen dat ze geen toestemming hebben gegeven om hun werk in de commercial te laten zien en dat sommigen van hen ook geen enkele verbintenis met het Bushwick Collective hebben.

Ook zijn ze verbolgen dat in de video wordt verklaard dat de muurschilderingen „zijn gemaakt met toestemming van de eigenaren”. Daarmee wordt gesuggereerd dat de kunstenaars om permissie is gevraagd, terwijl alleen aan de gebouweigenaren is gevraagd of de kunst met hun toestemming is aangebracht.

De kunstenaars vinden de advertentiecampagne bovendien in tegenspraak met hun eigen politieke opvattingen, waarin ze multinationals als McDonald’s medeverantwoordelijk achten voor slechte economische en sociale omstandigheden in wijken als Bushwick.

Het filmpje is zes weken geleden al direct van YouTube gehaald na de eerste klachten van kunstenaars, zegt een woordvoerder van McDonald’s Nederland. De campagne is inmiddels afgelopen, de door het Bushwick Collective gemaakte werken zijn ook al niet meer langs de Nederlandse verkeerswegen te zien.

De zes kunstenaars beraden zich nog of ze in Nederland of de VS een rechtszaak zullen aanspannen, laat hun advocaat Andrew Gerber weten. Ook is volgens hem nog niet duidelijk of zij een claim zullen indienen bij McDonald’s Nederland of bij het moederbedrijf.