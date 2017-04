Stadion Ajax gaat Johan Cruijff Arena heten

De Amsterdam Arena wordt omgedoopt in de Johan Cruijff Arena. Dat maakt Ajax, de club die in het stadion voetbalt, dinsdagavond bekend op zijn website. Het bestuur van het stadion, de directie van Ajax en de gemeente Amsterdam zijn het officieel eens geworden over de naamswijziging.

De naam van het voetbalstadion verandert niet per direct. De drie betrokken partijen hebben een intentieverklaring getekend, die ze nu moeten omvormen in een definitief contract. Binnen zes maanden willen het stadion, de club, de burgemeester en de wethouder van Sport dat voorleggen aan de gemeenteraad.