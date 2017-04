Russische krant komt met nieuwe aanwijzingen daders MH17

Een van de hoofdrolspelers rond het neerschieten van vlucht MH17 schuift de verantwoordelijkheid daarvoor af op de Russische regering. Oud-kolonel Sergej Doebinski – beter bekend onder zijn schuilnamen ‘Sergej Petrovski’ en ‘Chmoery’ (brompot) – heeft zich tegenover een oude strijdmakker laten ontvallen dat Moskou verantwoordelijk zou zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Dat meldt de Russische onderzoekskrant Novaja Gazeta. Het is voor het eerst dat een direct betrokkene zegt dat Rusland schuld draagt aan het neerhalen van de MH17.

Novaja Gazeta publiceerde dinsdag een interview met een Oekraïense oud-militair Sergej Tioenov, die in de jaren tachtig samen met Doebinski diende in Afghanistan. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2014 namen zowel Tioenov als Doebinski de wapens op – aan beide zijden van de frontlijn.

Monsters uit Moskou

Bij een gevangenenruil in september 2014 ontmoette Tioenov toevallig zijn strijdmakker Doebinski. Toen Tioenov hem vroeg naar de MH17, zou Doebinski hebben gezegd: „Je denkt toch niet dat ik dat was? Dat hebben die monsters uit Moskou gedaan!”

Kolonel Sergej Doebinski, alias ‘Chmoery’ is een sleutelfiguur in het internationale strafrechtelijk onderzoek naar de crash. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt dat hij verantwoordelijk was voor het transport van een Boek-lanceerinrichting naar de plek vanwaar op 17 juli 2014 een raket werd afgevuurd op vlucht MH17. Die tapgesprekken werden online gezet door de Oekraïense geheime dienst SBOe. De SBOe identificeerde Chmoery indertijd als ‘Sergej Petrovski’, een voormalig kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Onderzoek door burger-journalisten heeft inmiddels uitgewezen dat Petrovski’s echte naam Sergej Doebinski is.

Kolonel b.d. Doebinski dient niet meer bij de separatisten, maar woont sinds 2015 in een afgesloten militaire nederzetting bij de Zuid-Russische stad Rostov, die bedoeld is voor personeel van de geheime dienst GROe. Journalist Pavel Kanygin van Novaja Gazeta sprak Doebinski op de basis in Rostov. De oud-militair zegde echter per telefoon de ontmoeting af. Uit het telefoongesprek – dat Kanygin opnam – zou blijken dat Doebinski’s stem dezelfde is als die te horen is op de afgeluisterde gesprekken na de crash van MH17. In het gesprek laat Doebinski weten dat hij betalingen heeft ontvangen van de Russische overheid – een militair pensioen, en een ‘vergoeding voor invaliditeit’. Volgens Doebinski zou het gaan om een bedrag van ongeveer 5.000 euro.

Bij de ramp met de MH17 kwamen 298 mensen om, onder wie 193 Nederlanders. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde na onderzoek dat de Boeing is geraakt door een Boek-raket. Het OM acht bewezen dat die raket werd aangevoerd vanuit Rusland. Rusland ontkent dit.