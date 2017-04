Raad van Europa stelt Turkije weer onder toezicht

De Raad van Europa heeft Turkije opnieuw onder toezicht gesteld vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie en de onder druk staande rechtsstaat. Een meerderheid van de parlementariërs van de Raad van Europa stemden daar dinsdag mee in. In 2004 werd de laatste ondertoezichtstelling van Turkije afgezwakt, waarna de toetredingsonderhandelingen met de Europese Unie begonnen. Rapporteurs van de Raad zullen als gevolg van het besluit het democratische proces van Turkije scherp in de gaten gaan houden.

De Raad van Europa is een in Straatsburg gezetelde organisatie die waakt over de mensenrechten en democratie in Europa. Er zijn 47 landen, waaronder Turkije zelf, bij de organisatie aangesloten. De Raad is geen onderdeel van de Europese Unie en kan geen

De parlementariërs zeggen zich zorgen te maken over de uitbreiding van de macht van president Erdogan. Ook zijn zij niet te spreken over het voornemen van de Turkse president om de doodstraf weer in te voeren. De Turkije-rapporteur van de Raad, Marianne Mikko, zegt tegen persbureau AP:

“De uitgebreide bevoegdheden van de president corresponderen niet met de Europese invulling van democratie.”

Turkije zelf spreekt van een “politiek gemotiveerde beslissing”, en zegt het lidmaatschap te heroverwegen.

Onrust in aanloop naar referendum

In een Turks referendum op 16 april stemde een nipte meerderheid van de Turken voor een wetswijziging die president Erdogan meer macht geeft.

In de weken voorafgaand aan het referendum was er onrust in Europese landen waar veel Turken wonen. Zo ontstond er op 11 maart een diplomatieke rel tussen de Nederlandse en Turkse regering toen Nederland besloot twee ministers die Turkse Nederlanders wilden toespreken de toegang tot het land te ontzeggen.