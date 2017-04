Philips bouwt belang in eigen lichtdivisie af

Philips wil een deel het belang dat het bedrijf heeft in de eigen lichtdivisie Philips Lighting verkopen. Dat maakte het Eindhovense bedrijf dinsdag bekend. Het gaat om bijna 15 procent van alle Philips Lighting-aandelen, naar de huidige beurskoers ter waarde van bijna 650 miljoen euro.

Als alle aandelen daadwerkelijk worden verkocht, blijft Philips nog steeds veruit de grootste aandeelhouder in Philips Lighting, maar met iets meer dan 40 procent bezit het moederbedrijf dan niet meer de absolute meerderheid van de aandelen. Nu is dat nog bijna 54 procent.

Philips haalt daarnaast een klein deel - zo’n 2 procent - van de aandelen Philips Lighting van de markt. Het is de bedoeling dat de overgebleven aandelen daardoor meer waard worden. Zonder deze terugtrekking was het belang van Philips in de eigen lichttak tot onder de 40 procent gedaald.

Gloeilampen

In 2014 besloot Philips dat het de lichtdivisie wilde verkopen. Het bedrijfsonderdeel waaruit het internationale miljardenconcern begin twintigste eeuw ontstond, leverde sinds de transitie van gloeilampen naar energiezuinige verlichting een stuk minder op dan de afdeling die medische apparatuur maakt.

Omdat het geen koper voor Philips Lighting kon vinden, besloot Philips de bedrijfstak in mei vorig jaar naar de beurs te brengen. Toen was al duidelijk dat Philips zijn belang in de lichtdivisie steeds verder af zou gaan bouwen.

Na de beursgang heeft Philips Lighting het financieel nog altijd niet makkelijk. In 2016 daalde de omzet met 4,7 procent tot 7,1 miljard euro. De winst daalde zelfs met bijna een kwart, tot 185 miljoen euro.