Oekraïne sluit stroomtoevoer oostelijke rebellen af

Het Oekraïense staatsenergiebedrijf ECU heeft dinsdag de stroomtoevoer afgesloten naar oostelijke delen van het land, die in handen zijn van pro-Russische rebellen. Volgens het bedrijf is er al lange tijd niet voldaan aan openstaande rekeningen.

Het gaat om de regio Loegansk, waar separatisten een Volksrepubliek hebben uitgeroepen. Volgens de Oekraïense regering die zetelt in de centraal gelegen hoofdstad Kiev heeft het gebied een achterstallige schuld van 2,6 miljard grivna (ruim 89 miljoen euro) voor energieverbruik. Reuters schrijft op basis van media uit Loegansk dat de rebellen waren voorbereid op de maatregelen. Ze zouden op korte termijn proberen stroom uit andere bronnen te krijgen.

Het is niet voor het eerst dat de regering in Kiev de opstandige regio’s in het oosten van het land probeert te raken door de toevoer van energie te stoppen. In 2015 werd de gaskraan naar Loegansk dichtgedraaid, volgens de overheid ook vanwege achterstallige betalingen. Daarnaast geldt er sinds maart van dit jaar een handelsblokkade voor de betwiste gebieden.

Oplaaiend geweld

Rusland annexeerde in 2014 het schiereiland de Krim. Vlak daarna grepen door de Russen gesteunde en opgehitste separatisten de macht in de regio’s Loegansk en Donetsk. Sindsdien is er regelmatig sprake van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense leger en de gewapende rebellen. Ook wordt het staakt-het-vuren, dat in 2015 in de Minsk-akkoorden werd vastgelegd, regelmatig geschonden.

Dit weekend kwam er nog een Amerikaanse waarnemer van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) om het leven nadat zijn voertuig op een landmijn in Loegansk reed. De OVSE is sinds 2015 met zevenhonderd man aanwezig in de oostelijke regio’s om te kijken of de strijdende partijen de afspraken uit de Minsk-akkoorden nakomen. Daarin werd naast het staakt-het-vuren ook vastgelegd dat het gebruik van zware wapens zoals artillerie en tanks verboden is.