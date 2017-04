Noord-Korea houdt grote schietoefening bij de grens

Noord-Korea heeft dinsdag een grootschalige schietoefening gehouden nabij de grens met Zuid-Korea. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krijgsmacht aan persbureau Yonhap. De oefening viel samen met de zogenoemde Dag van het Leger, ter ere van de 85ste verjaardag van het Noord-Koreaanse Volksleger en komt op een moment dat de spanningen tussen Pyongyang en met name de Verenigde Staten hoog zijn opgelopen.

Het Noord-Koreaanse regime kwam maandag bijeen om de jaardag van het Volksleger te vieren, aldus Yonhap. Het land zegt klaar te zijn om een eventuele aanval van de Verenigde Staten “of andere oorlogshitsers” te beantwoorden.

De Amerikaanse president Trump heeft een armada richting Noord-Korea gestuurd met daarin onder meer het vliegdekschip USS Carl Vinson en de kernonderzeeër USS Michigan. De Noord-Koreaanse minister van Defensie Pak Yong-sik waarschuwde Trump maandag niet het vuur te openen:

“Als de vijanden het wagen een militair avontuur te beginnen ondanks onze herhaalde waarschuwingen, zullen onze strijdtroepen de bolwerken van agressie van de aardbodem vegen door machtige openingsaanvallen met kernwapens.”

Diplomatie

Het kabinet-Trump heeft aangekondigd in een zeldzame bijeenkomst de Senaat op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in Noord-Korea. Bij de briefing zullen onder anderen minister Tillerson van Buitenlandse Zaken, Mattis van Defensie, inlichtingenchef Dan Coats en legerleider Dunford aanwezig zijn, meldt persbureau AP. Vrijdag wordt de kwestie besproken in een bijzondere bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.

De internationale zorgen over Noord-Korea namen in de laatste weken snel toe nadat het land van plan leek te zijn een nieuwe kernproef te doen. Die bleef uit, maar er werd wel een nieuw model intercontinentale raket gepresenteerd. Hoewel het nu nog niet mogelijk is, maakt het regime er geen geheim van dat die raket op termijn ingezet moet kunnen worden om een atoomwapen op de VS af te vuren.