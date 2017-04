Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Ikjes in max. 120 woorden insturen via ik@nrc.nl

De borrel is iets te gezellig, waardoor een bepaalde baldadigheid zich van mij meester maakt. Collega Jan staat te praten met een saai uitziende vrouw. Ik kom erbij staan en de vrouw vraagt: „Waar kennen jullie elkaar van?”

Ik: „We hebben af en toe seks met elkaar.”

De vrouw reageert geschokt en loopt weg. Meteen heb ik spijt van mijn woorden en bied ik Jan mijn excuses aan. Hij: „Het was geen probleem, maar weet jij wel wie die vrouw was?”

Geen idee, zeg ik. Jan: „Dat was mijn vrouw …”

Hoe diep kan ik zinken?

Aan het einde van de borrel komt Jan bij me langs en vertelt me net voor hij weggaat dat het zijn vrouw helemaal niet was. Touché.