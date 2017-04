Netanyahu zegt ontmoeting met Duitse minister af

Een geplande ontmoeting tussen premier Netanyahu en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel is dinsdag afgeblazen. Dat melden AFP en AP op basis van anonieme bronnen rondom Netanyahu. De afzegging is opmerkelijk, omdat Duitsland al jaren een trouw bondgenoot van Israël is.

Gabriel is deze week op bezoek in Israël en dinsdagavond staat een bezoek aan twee ngo’s op het programma. Een daarvan is Breaking The Silence, een organisatie van voormalige militairen die misstanden in het Israëlische leger aan de kaak stellen. Dat voornemen viel niet goed bij Netanyahu, die dreigde om een gepland gesprek in Jeruzalem met Gabriel af te zeggen.

“Afzeggen is spijtig”

Het gebeurt vaker dat staatslieden die naar Israël reizen, ook een bezoek brengen aan kritische ngo’s. Dat Netanyahu juist bij een bezoek van een minister van een bevriend land dat doet, is zeer ongewoon. NRC-correspondent Derk Walters:

“Het laat zien hoe Netanyahu tegenwoordig met critici omgaat: het lijkt zo langzamerhand alsof het dissidenten zijn. Opvallend is ook dat journalisten van sommige rechtse media zich achter Netanyahu scharen. En dat terwijl het hier een van de meest bevriende landen betreft.”

Gabriel heeft nog niet gereageerd op de afzegging. Wel zei de Duitse minister eerder tegenover persbureau AP dat hij via de media moest vernemen dat de afspraak op losse schroeven stond. Afzeggen zou “spijtig” zijn, aldus Gabriel.