Meer dan een miljard dollar voor humanitaire hulp Jemen

Op een internationale donorconferentie in Genève is 1,1 miljard dollar (bijna een miljard euro) toegezegd voor humanitaire hulp aan het door oorlog geteisterde Jemen. Dat heeft de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, dinsdag bekend gemaakt. De donorconferentie was mede georganiseerd door de VN. Onder andere de Europese Commissie, Nederland, de VS en Saoedi-Arabië hebben geld toegezegd.

Het geld is vooral bedoeld voor directe hulp aan ondervoede Jemenieten met voedselpakketten, water en medicijnen. Jemen wordt geteisterd door aanhoudende bombardementen van een coalitie van Saoedi-Arabië en de VS, uitgerekend de landen die geld hebben toegezegd voor hulp. De coalitie bestrijdt Shi’itische rebellen.

Door de bombardementen in Jemen, toch al één van de armste landen ter wereld, hebben 17 miljoen mensen een tekort aan voedsel. Van hen verkeren 7 miljoen mensen in acute hongersnood. Voor een groot deel zijn dat baby’s en jonge kinderen. Guterres riep de vechtende partijen dinsdag daarom op hulpdiensten toegang te verlenen voor humanitaire hulp.

Oorlog

Sinds maart 2015 bevechten de shi’itische Houthi’s, die de Jemenitische hoofdstad Sana’a in handen hebben, en de verdreven president Hadi elkaar. De soennitische president krijgt steun van vooral Saoedi-Arabië, maar ook van de VS. Saoedi-Arabië houdt vol dat de Houthi’s steun krijgen van Iran, al is daar nauwelijks bewijs voor. De oorlog kostte al aan 10.000 burgers het leven.

De ligging van Jemen.