Saskia Aukema vroeg voor haar project ‘Veiled – Too Busy Being Awesome’, niqaabdraagsters wat zij graag dragen als ze niet bedekt zijn, dus bijvoorbeeld als ze thuis zijn met je naasten, of op een feestje met vrouwen onderling. ‘Veiled – Too Busy Being Awesome’ is te zien in Het Nutshuis van 1 mei t/m 8 juni. Van het project wil Aukema ook een boek maken. Vanaf vandaag gaat zij daarvoor crowdfunden via Voor de Kunst.