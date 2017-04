Israël vervolgt bedreiger (18) voor 2.000 bommeldingen

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Een Israëlisch-Amerikaanse tiener is maandag in Tel Aviv aangeklaagd voor het doen van meer dan tweeduizend bommeldingen bij Joodse organisaties, vliegvelden en politiebureaus, vooral in de Verenigde Staten. De achttienjarige jongen, woonachtig in de Israëlische stad Ashkelon, zou volgens de aanklagers ook hebben geprobeerd om Amerikaanse politici af te persen.

Volgens het Israëlische ministerie van Justitie wilde de verdachte „aanzienlijke paniek” veroorzaken. Dat is hem ook gelukt. Hij uitte zijn bomdreigingen nadat Trump president was geworden. Veel commentatoren beschouwden ze als een bewijs van toegenomen antisemitisme onder de nieuwe president. Veel Joodse organisaties verscherpten in deze periode de beveiliging.

Groot was de verbazing toen de verdachte zelf Joods bleek te zijn. Tussen begin januari en begin maart pleegde hij zeker 245 dreigtelefoontjes, aldus de aanklacht. In 2015 zou hij al meer dan 240 bommeldingen hebben gedaan bij scholen in de VS en Canada. Volgens zijn advocaten heeft de jongen een hoog IQ, maar zou hij over de „emotionele intelligentie van een vijfjarige” beschikken.

Een van de aanklachten betreft de bommelding tegen een vlucht van El Al naar Israël. Als gevolg van de bedreiging moest het passagierstoestel een noodlanding maken, begeleid door Franse en Zwitserse gevechtsvliegtuigen. Een ander doelwit was een vlucht van de NBA-basketballers van de Boston Celtics.

Behalve voor de bommeldingen en de afpersingen wordt de jonge man ook verdacht van het publiceren van nepnieuws, cybermisdaden, witwassen, illegaal wapenbezit, het aanvallen van een agent, het verkopen van drugs en het bezit van kinderporno. Hij zou tegen betaling politiebureaus, scholen of vliegvelden hebben gebeld in opdracht van anderen.

De man breidde zijn afpersingspraktijken dermate uit en pakte ze zo professioneel aan dat hij er volgens de aanklacht zeker 200.000 euro aan heeft overgehouden. Op een bepaald moment zou hij twee man in dienst hebben gehad.

Volgens de Israëlische televisiezender Channel 2 heeft het Israëlische ministerie van Justitie een „informeel verzoek” van de Verenigde Staten om uitlevering van de verdachte afgewezen. Een van de redenen hiervoor is dat hij zijn misdaden niet alleen in de VS heeft gepleegd, maar ook in onder meer Australië en Nieuw-Zeeland.