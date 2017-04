Voor Johan Cruijff waren dit de belangrijkste plekken in Barcelona

Camp Nou 1. Johan Cruijf maakte op 28 oktober 1973 zijn officiële debuut in het stadion van FC Barcelona. Met nummer ‘9’ op zijn rug maakte de Nederlandse wereldster twee doelpunten in een competitieduel met Granada. Dat was het begin van het succesverhaal van Cruijff bij de Catalaanse grootmacht. De geboren Amsterdammer schitterde vijf seizoenen als speler in Camp Nou. Cruijff werd met Barcelona kampioen (1974) en won de nationale beker (1978). Bovenal zorgde hij voor een nieuw geloof in eigen kunnen bij de Catalanen. Van 1988 tot 1996 bracht Cruijff als trainer een nieuwe generatie voetbalfans in vervoering met zijn Dream Team. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat dit elftal de eerste Europa Cup I in de clubgeschiedenis won. In 1999 nam Cruijff op emotionele wijze afscheid van zijn fans in Camp Nou. Na de renovatie van het stadion zal er volgens de planning in 2021 een standbeeld van hem worden geplaatst. Carrer d’Aristides Maillol, 12.

Camp Nou Experience 2. In het museum van FC Barcelona ligt het eerste contract van Cruijff. De vedette tekende op 5 september 1973 voor drie seizoenen à 1 miljoen dollar. Tal van zijn hoogtepunten komen langs in het museum. FC Barcelona heeft aangekondigd een speciale plek aan Cruijff te wijden. Cruijff’s zoon Jordi heeft daarvoor onlangs een Gouden Bal geschonken. Carrer d’Aristides Maillol, s/n [geen nummer].

La Masía 3. In 1979 werd de jeugdopleiding van FC Barcelona opgezet volgens de denkbeelden van Cruijff. Naast Camp Nou staat nog altijd het internaat La Masía waar tot 2011 talloze spelers van FC Barcelona opgroeiden tot spelers van het eerste. De omgebouwde boerderij beschikt over een grote keuken, een eetkamer, een huiskamer, een bibliotheek, slaapkamers en badkamers. Carrer de la Maternitat.

Ciutat Esportiva Joan Gamper 4. Even buiten de stad ligt het trainingscomplex dat in 2006 door FC Barcelona in gebruik is genomen. Hier traint eerste elftal en is het nieuwe jeugdinternaat gevestigd. De jeugdteams zullen hun belangrijkste duels in de toekomst in het nieuw te bouwen Estadi Johan Cruyff gaan spelen. Av. Onze de Setembre, s/n, Sant Joan Despí.

Los Caracoles 5. Een traditioneel restaurant in de gotische wijk, te herkennen aan de kip die buiten aan het spit hangt. Los Caracoles (De Slakken) opende in 1835 en wordt vier generaties lang gerund door de familie Bofarull. In zijn tijd bij Barça was Cruijff hier een graag geziene gast. Op de kaart staan Spaanse klassiekers als gazpacho en paella. Carrer dels Escudellers 14.

Flagship Store 6. Al in de jaren 70 creëerde Cruijff zijn eigen schoenen- en kledingmerk, maar het duurde tot 2014 voor hij zijn eigen winkel opende in Barcelona. Dat gebeurde midden in de toeristische wijk El Born. Behalve een winkel, is deze flagship store ook een klein museum, vol foto’s, trofeeën en ballen. Cruijff haalde er regelmatig schoenen voor zichzelf en vrienden. Plaça Comercial 3.

Cementiri de Montjuïc 7. Hier werd Cruijff op vrijdag 25 maart 2016 in besloten kring gecremeerd. Alleen de naaste familie en een paar vrienden waren daarbij aanwezig. Volgens Spaans gebruik vond de crematie al een dag na zijn dood plaats. Carrer de la Mare de Déu de Port 56-58.

Centro Médico Teknon 8. Dit medisch centrum lag vlakbij het huis van Cruijff. Hier werd hij vanaf oktober 2015 behandeld voor longkanker. Op 24 maart 2016 stierf Cruijff in de wijk la Bonanova. Carrer de Vilana 12.

Penya Johan 9. Fanclub van Cruijff Penya Johan heeft met Bar Barcelo een eigen lokaal voor de circa 150 leden. Langzaam maar zeker wordt deze plek uitgebouwd tot een museum van Cruijff. Aan de muren hangen shirts, foto’s met handtekeningen en tal van vlaggen. Alle wedstrijden van Barcelona worden in deze bar op grote schermen bekeken door de ogen van de fans van Cruijff. Ook niet-leden zijn er welkom. Een mooie belevenis. Carrer d’Irlanda 42, Santa Coloma de Gramenet.

Patio 14 San Innocents 10. Hier ligt een zogenoemd Schoolplein 14 dat als doel heeft leerlingen uit het regulier en speciaal onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. Carrer de Cardenal Tedeschini 1.

Cruyff Court Lexia 11.

Schoolkinderen maken dagelijks gretig gebruik van het Cruyff Court op de school Lexia. Eén van de meer dan tweehonderd sportveldjes die over de hele wereld met de hulp van de Cruyff Foundation zijn aangelegd. Carrer Gomis 102.

Huize Cruijff 12. Het huis waar Cruijff sinds 1991 woonde staat in de wijk la Bonanova. Het statige witte huis staat in één van de beste buurten van Barcelona onderaan een ‘berg’. Er zijn negen kamers en zeven badkamers. Het huis is in de verkoop gedaan door de familie. Calle Margenat 88.

Johan Cruyffstraat 13. In het Catalaanse plaatsje Vallfogona de Riucorb werd in september 2016 de Carrer Johan Cruyff geopend. Na de dood van Cruijff ontstond zowel in Spanje als in Nederland de roep om een speciaal eerbetoon. Allemaal plannen voor de toekomst, waarvoor niet zomaar toestemming wordt verleend. Hoe anders ging dat in Vallfogona de Riucorb, waar burgemeester en Barcelona-fan Francesc Llobet in een mum van tijd alle formaliteiten afhandelde. De Johan Cruyff straat verbindt het plaatselijke voetbalveld met het zwembad. Carrer Johan Cruyff, Vallfogona de Riucorb.

Ajuntament de Barcelona 14. Het gemeentehuis. Hier vierde Barcelona de titels van Cruijff. Naast het gemeentehuis deed Cruijff aangifte bij het geboorteregister van zijn zoon Jordi. Daar huist nu de Caixa. Plaza Sant Jaume 1.

De hand van Cruijff 15. Het ‘Kampioenenplein’ werd aangelegd in het Olympisch Dorp nadat Barcelona de Spelen van 1992 had georganiseerd. Behalve de gouden medaillewinnaars, lieten ook andere legendarische sporters hier hun handafdruk achter. Naast die van Cruijff vind je er die van Pélé, schaker Garry Kasparov en wielrenner Eddy Merckx. Plaça dels Campions.





Clínica Sant Jordi 16. Op dinsdag 26 maart 1991 ging er een schok door Catalonië toen Cruijff hier met hartproblemen werd opgenomen. Tijdens een operatie van drie uur werden er twee bypasses aangelegd. Cruijff had een vorm van aderverkalking. Na de ingreep stopte Cruijff onmiddellijk met roken. De toenmalige trainer stapte over op lolly’s om de stress te verdrijven. Plaça de l’Estació 12.

Cruyff Court La Sagrera 17. Escola Especializada La Sagrera is een school waar kinderen met een beperking aangepast onderwijs krijgen. De leerlingen van de school hebben er mede zelf met een inzamelingsactie voor gezorgd dat hier een Cruyff Court en een ‘Schoolplein 14’ is aangelegd. Carrer Badajoz 130, Wijk Poble Nou.

Cruyff Institute 18. Het hoofdkantoor van het Johan Cruyff Institute staat in Barcelona. Cruijff biedt via verschillende opleidingen sporters de mogelijkheid om topsport en een fulltime studie te combineren. In Nederland zijn er Johan Cruyff Academies in Amsterdam, Groningen en Tilburg. Carrer de Pomaret 8.

Campo de Fútbol Unió Esportiva Aiguafreda 19. Op 17 juli 2015 speelde Cruijff zijn vermoedelijk laatste wedstrijd op het prachtig gelegen veld van Aiguafreda niet ver van zijn huis in Montanyà. Cruijff deed in een duel tussen de veteranen van Aiguafreda en die van Barcelona met beide ploegen een helft mee. Carrer Cruïlles 3, Aiguafreda.

Cruyff Foundation 20. In 1997 werd de Cruyff Foundation opgericht. Een non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van jongeren. De foundation heeft zowel in Amsterdam als in Barcelona een eigen kantoor. Carrer Riu Anoia 42-54.

Fermí Puig 21. Eén van de geliefde restaurants van Cruijff. Achterin is een speciale kamer ingericht waar de oud-voetballer altijd afgeschermd at. Ter nagedachtenis aan Cruijff hangen hier nu tal van foto’s van de Nederlander aan de muur. Chefkok Fermí Puig was een persoonlijke vriend van Cruijff geworden in de loop der jaren. Carrer de Balmes 175.

El Trapio 22. Cruijff kwam vaak in dit restaurant dat vlakbij zijn huis stond. Hij nam er zijn gasten graag mee naar toe. El Trapio beschikt over een goede internationale keuken met betaalbare gerechten. Carrer de l’Esperança 25.

Vakantiehuis 23. Het vakantiehuis van Cruijff in El Montanyà. De voormalige nummer 14 kocht deze villa al in de jaren zeventig. Hier in de bergen nabij Barcelona kwam Cruijff samen met zijn gezin volledig tot rust. De as van Cruijff is uitgestrooid onder zijn favoriete bankje in de tuin. Privéadres.

Club de Golf 24. Restaurant Club de Golf Montanyà. Op vier kilometer van het vakantiehuis van Cruijff werd in 1991 een golfclub geopend. Restaurant L’Estanyol van Joan en Robert Font werd een van de geliefde plekken van Cruijff. Hij kreeg zijn eigen tafel – nummer 14 – in een apart vertrek met uitzicht op de bergen. De plek is nu met foto’s en affiches ingericht als een blijvende herinnering aan Cruijff. Masia l’Estanyol, s/n, El Brull.