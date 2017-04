Het geduld van de ‘Generatie emigratie’ in Servië is op

Het is zes uur: in Belgrado gaan de spandoeken „tegen de dictatuur” de hoogte in. De zege van premier Aleksandar Vucic in de Servische presidentsverkiezingen van 2 april bracht de afgelopen maand duizenden Serviërs de straat op: avond na avond, in de hoofdstad en de provincie. Zij protesteren tegen een politieke elite die ze betichten van corruptie, autocratische neigingen en falend sociaal beleid.

Vucic, een voormalig ultranationalist die zichzelf als hervormer opwerpt, haalde 55 procent van de stemmen na een campagne waarin hij vrede, stabiliteit en nieuwe investeringen beloofde. Maar volgens de demonstranten, in hoofdzaak studenten, heeft hij zijn almacht grotendeels te danken aan de alomtegenwoordige propaganda van regeringsgezinde media. Torenhoge jeugdwerkloosheid – volgens officiële cijfers 44,2 procent — en falende overheidsdiensten zoals de gezondheidszorg maken hun frustratie over ‘het systeem’compleet.

Het studentenprotest is een opvallende terugkeer van burgerverzet dat zeldzaam was geworden sinds de protesten van de negentiger jaren tegen oorlogspresident en autocraat Slobodan Milosevic. Bovendien sluiten de Servische studenten zich met hun acties aan bij leeftijdsgenoten in buurlanden als Hongarije en Roemenië. Ook daar demonstreren jongeren tegen regeringen die wel verkozen zijn, maar die zij zien als autocratisch of corrupt.

Opgeleide twintigers willen leven in een functionerende welvaarts- en rechtsstaat, blijkt uit gesprekken die NRC hield met de demonstranten. Indien de nationale elites dat niet voor elkaar krijgen, dreigen velen zich aan te sluiten bij de reeds bestaande brain drain richting West-Europa.

‘Generatie emigratie’ heeft geen geduld meer en kent de weg naar de uitgang. Maar maakt hun protest ook indruk in eigen land?

Regeringsgezinde media zetten de demonstranten weg als oppositieleden of activisten betaald door sinistere buitenlandse invloeden. Aleksandar Martinovic, leider van de parlementaire fractie van Vucic’ Servische Progressieve Partij (SNS), noemde op een persconferentie een reeks demonstranten bij naam, met hun geprinte foto’s in de hand. Demonstranten herkennen daarin een klassieke intimidatiepoging: doodsbedreigingen en fysiek geweld zijn een risico dat zowel activisten als kritische journalisten voor lief nemen in Servië.

Op dinsdagavond 25 april versmelt het protest met demonstraties rond de verjaardag van het ‘Savamala’-incident. Een jaar geleden haalden tientallen gemaskerde mannen met baseball-knuppels en graafmachines in het midden van de nacht gebouwen neer in de Savamala-buurt van Belgrado. Het stadsbestuur wilde de terreinen waarop ze stonden, tegen de zin van de bewoners, vrijmaken voor een luxe vastgoedproject. Na grootschalige protesten gaf premier Vucic toe dat „de hoogste stedelijke functionarissen” betrokken waren bij de actie.

Op de nieuwste protesten reageert Vucic laconiek. „Er zullen altijd mensen zijn die niet tevreden zijn met het verkiezingsresultaat,” verklaarde hij. „Niemand greep in, we stonden hen toe te protesteren.” Hij stelt ondertussen nieuwe parlementsverkiezingen in het vooruitzicht, naar eigen zeggen om politieke stabiliteit te garanderen. Het zou de derde vervroegde stembusgang zijn in drie jaar tijd.

„Vucic is sowieso de meest populaire politicus in Servië,” weet ook demonstrant Filip Otovic Visnjic. Studentenprotesten die zich organiseren via Facebook en bewust leiderloos blijven, zullen daar niet zomaar een eind aan maken. „Maar nu weten we dat we ons kunnen organiseren. Dat is beter dan wat we voordien hadden: helemaal niets.”

Filip Otovic Visnjic, 26, doctoraalstudent Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Belgrado

Vucic steunen of je verliest je baan

Dit is de eerste beweging in Servië met massale aantrekkingskracht, die helemaal los staat en zich zelfs afkeert van de politieke oppositie. Demonstranten zijn ongelukkig over het monopolie van één partij, de beweging richting dictatuur. Maar ook over het sociaal-economische klimaat. Ik studeerde vier jaar geleden af: slechts een van mijn jaargenoten heeft een baan. Vrienden werken in telefoonwinkels voor 200 euro per maand. Velen leven van de pensioenen van hun grootouders of geld verdiend in het buitenland: verdiend door familieleden of door zelf enkele maanden zwartwerk te doen.

De machtsconcentratie van Vucic is vandaag zo sterk dat veel mensen denken: ik moet hem steunen of ik verlies mijn baan. Een van mijn vrienden die een speech gaf, werd op regeringsvriendelijke websites weggezet als CIA-agent en zijn moeder als Soros-agent [George Soros is een progressieve Amerikaanse hefboomfondsmagnaat filantroop en geliefd doelwit van nationalistische regeringen, red.] In werkelijkheid is ze landbouwster en verkoopt ze haar waren op de markt.

Ik wil in Servië blijven, maar niet ongeacht alles. De enige hoop die ik zie is de vorming van een sociale beweging die een einde maakt aan gelegaliseerde diefstal.