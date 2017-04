Grote titels keren zich af van nieuwsdienst Facebook

The Guardian stopt per direct met Facebooks ‘Instant Articles’, de ambitieuze vorm voor nieuwsartikelen die twee jaar geleden werd geïntroduceerd. Ook de samenwerking met Apple News, het nieuwsplatform van Apple, wordt stopgezet. De Britse krant zet liever in op het werven van abonnees en dat gaat het best via de eigen site, in plaats van op platforms van anderen.

Het Instant Articles-project van Facebook raakt daarmee weer een belangrijke ambassadeur kwijt. Eerder stopte ook The New York Times ermee, terwijl titels als de The Wall Street Journal en de BBC er gewoonweg niet of nauwelijks nog gebruik van maken. De twee uitstappers hoorden juist bij de negen titels die vanaf het begin meededen.

Instant Articles zijn volledige nieuwsartikelen van gerenommeerde media, multimediaal, mooi opgemaakt én, bovenal, snel. Je hoeft er de Facebook-app niet eens voor te verlaten. Het sociale medium claimde bij de introductie dat het inladen in een seconde gepiept was, terwijl tussen het klikken op een anderszins gedeelde link en het kunnen lezen van dat artikel tot wel acht seconden kon zitten; een eeuwigheid voor de ongeduldige mobiele internetter.

De tegenprestatie was dat het hele artikel op Facebook-servers moest worden gezet. De mediabedrijven die instapten, leverden zich dus over aan het grillige en pijnlijk machtig geworden algoritme van het sociale medium, dat bepaalt wat er wanneer aan gebruikers getoond wordt. Wat als Facebook besloot nieuws minder prominent te maken en voortaan te begraven onder andersoortige updates? Wat als de opbrengsten uit advertenties achterbleven, terwijl je als nieuwssite wel de controle over de verspreiding van je journalistieke werk uit handen had gegeven?

Gegronde vrees, blijkt nu. Facebook is de afgelopen tijd veel meer gaan inzetten op video, en liet bovendien vorig jaar weten dat statusupdates van familie en vrienden voorrang zouden krijgen in tijdlijnen. Beide beslissingen pakten nadelig uit voor linkjes naar nieuws. En voor de Instant Articles net zo goed, want die kregen geen speciale behandeling.

The Guardian concludeerde, net als The New York Times eerder, dat een link naar de eigen site uiteindelijk meer oplevert dan een Instant Article. De twee kranten zetten sowieso steeds meer in op digitale abonnementen en lezersbijdragen, en minder op advertentieverkoop.