Gazprom: wij zijn wederzijds afhankelijk

Rusland is vast besloten om het aandeel van Russisch gas op de Europese markt verder te vergroten. Dat heeft Alexei Miller, topman van het Russische staatsbedrijf Gazprom, gezegd tegen persbureau Reuters.

Met 179 miljard kubieke meter gas leverde Gazprom in 2016 al een record hoeveelheid. Volgens Miller, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, wordt dat record in 2017 zeker verbroken. Nu al is er 10 procent meer gas geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar, zei Miller. Gazprom voorziet op dit moment in een derde van het Europese gas.

Maandag werd bekend dat Gazprom vijf Westerse partners bereid heeft gevonden om de Nord Stream 2 pijpleiding mede te financieren. Shell, OMV, Uniper, Engie en Wintershall financieren de helft van het project, dat in totaal geschat wordt op 9,5 miljard euro. Zij nemen ieder 950 miljoen euro voor hun rekening.

Met Nord Stream 2 moet de capaciteit van de bestaande Nord Stream-verbinding door de Oostzee tussen Rusland en het noorden van Duitsland verdubbelen.

In verschillende Europese landen leven grote bezwaren tegen de uitbreiding van de verbinding omdat dit de Europese afhankelijkheid van het Russische gas verder zal gaan vergroten. Met name Midden- en Oost-Europese landen vrezen dat Moskou het gas zal gebruiken voor geopolitieke doeleinden. De Europese Commissie zei zich niet in de politieke discussie te willen mengen en zich nog te beraden op een officiële positie.

Gazprom-baas Miller zei dinsdag tegenover Reuters dat het niet terecht is „om te spreken van afhankelijkheid”. „Onze afhankelijkheid is wederzijds: als we investeren in nieuwe gasvelden en pijpleidingen, dan gaan we uit van toekomstige vraag. Feitelijk zijn we even afhankelijk van de Europese markt als Europa van Russisch gas.”

Hij wees erop dat Europa dankzij de terminals voor vloeibaar gas (LNG), het gas uit de hele wereld kan laten komen. „Maar pijpleiding-gas is nog altijd goedkoper en zal dat ook in de toekomst blijven.”

Miller kwam terug op eerdere dreigingen dat de doorvoer van Russisch gas door Oekraïne zou worden gestopt zodra Nord Stream 2 af is. Gazprom blijft open voor onderhandelingen, al zal er nooit meer dan 15 miljard kubieke meter per jaar via Oekraïne worden getransporteerd, liet hij weten. In het verleden was dat ooit 120 miljard kubieke meter, op dit moment ongeveer de helft daarvan.

Meerdere Europese hoofdsteden zagen de eerdere dreigementen van Moskou om het transport door Oekraïne stop te zetten zodra de pijpleiding er ligt, als een straf voor Kiev. Maar volgens Miller zijn er andere argumenten voor Nord Stream 2. „Vanuit de ruimte gezien kun je een rechte lijn trekken tussen de productievelden in het poolgebied en het noorden van Duitsland. Deze route is 2.000 kilometer korter dan via Oekraïne.”