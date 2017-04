Drie daders veroordeeld voor Facebookverkrachting Zweden

De rechtbank in het Zweedse Uppsala heeft drie mannen die via Facebook Live uitzonden hoe zij een Zweedse vrouw verkrachtten, veroordeeld tot gevangenisstraffen. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de eerste keer dat een rechter uitspraak heeft gedaan in een zaak waar een misdrijf live via Facebook te volgen was.

Twee van de daders zijn schuldig bevonden aan verkrachting en gaan tweeënhalf jaar de cel in. De derde verdachte is veroordeeld tot een halfjaar cel voor medeplichtigheid omdat hij het misdrijf uitzond.

De verkrachting vond in januari plaats in de Zweedse stad Uppsala, zo’n tachtig kilometer ten noorden van Stockholm. De drie daders plaatsten de video in een Facebookgroep met 60.000 leden. Na de plaatsing waarschuwden Facebookgebruikers de politie.

Hype

Inmiddels zijn er meerdere gevallen bekend van misdrijven die worden uitgezonden via het socialmediakanaal. Begin dit jaar werden in Chicago vier jongeren opgepakt die ervan verdacht worden tijdens een live-uitzending op Facebook een hulpbehoevende jongen mishandeld te hebben. En vandaag meldde de Thaise politie dat een man via Facebook filmde hoe hij zijn 11 maanden oude dochter vermoordde. De video stond vierentwintig uur online en werd ruim 100.000 keer bekeken.

Via Facebook Live kunnen gebruikers direct video’s uitzenden met hun smartphone. Traditionele uitzendkanalen zijn gebonden aan restricties bij het uitzenden van schokkende beelden, maar deze restricties zijn op internet moeilijk op te leggen.

De Zweedse stad waar vanuit de verkrachting werd uitgezonden: