Dodental als gevolg van onrust in Venezuela stijgt verder

Bij nieuwe demonstraties in Venezuela voor en tegen het aanblijven van president Nicolás Maduro zijn opnieuw drie doden gevallen. Volgens persbureau AFP zijn de afgelopen maand nu 24 mensen om het leven gekomen bij de onrust in het land dat in een almaar grotere crisis terecht raakt.

In de oostelijke stad Merida kwam een 42-jarige man door een nekschot om het leven tijdens een demonstratie voor het autoritaire regime van president Maduro. Even verderop, in de stad Barinas, werd een 54-jarige man in zijn borst geschoten. Een derde man, een student, overleed nadat hij in Merida door zijn hoofd was geschoten. Er vielen daarnaast zeven gewonden.

Maandag markeerde de zoveelste dag dat tienduizenden mensen de straat opgingen om te demonstreren tegen het socialistische regime van Maduro. Ze zijn ontevreden over de steeds erger wordende armoede in het land, dat ondanks grote oliereserves kampt met extreme voedselschaarste, inflatie van 1.600 procent en een chronisch tekort aan medicijnen. De armoede is veroorzaakt door onder meer lage olieprijzen, maar ook door wanbeleid en corruptie van de overheid. Demonstranten eisen naast het aftreden van Maduro vrije verkiezingen en vrijlating van politieke gevangenen.

Burgermilities en paramilitairen

Maduro klampt zich intussen met geweld vast aan de macht. Hij laat het leger en politie met rubberen kogels en traangasgranaten op de demonstrerende menigtes schieten. Daarnaast heeft hij het aantal burgermilitieleden, zwaar gewapende burgers die door Maduro op elk moment kunnen worden ingezet, onlangs uitgebreid naar een half miljoen. Tenslotte zet hij zogeheten colectivos, paramilitaire bendes die tegenstanders van het regime uitschakelen, massaal in.

De rechtse oppositie heeft sinds eind 2015 een meerderheid in het parlement, maar de volksvertegenwoordiging wordt continu buitenspel gezet door Maduro’s regering en het Venezolaanse Hooggerechtshof, dat aan de kant van de president staat. Zo worden aangekondigde wetswijzigingen van het parlement geannuleerd en zijn beloofde regionale verkiezingen niet uitgeschreven.