Dit was voor astronomen ‘de grootste stap vooruit sinds Galilei’

Het is een van de beroemdste beelden van het heelal: de “Pilaren der Creatie”. Tegen een groenige hemel met roze sterren lijkt de ruimtefoto van NASA een hand met drie vingers af te beelden. In werkelijkheid zijn de pilaren waterstofwolken, waarin stervorming plaatsvindt. Het magische beeld is zo populair dat het in films en televisieshows is verschenen, op T-shirts en kussens en zelfs op een postzegel.

De foto, genomen in 1995, verbijsterde wetenschappers. Hoewel de pilaarvormige structuren van sterrennevels al eerder gezien waren op satellietfoto’s, was dit de eerste keer dat een nevel met zoveel detail was vastgelegd. De nieuwe satelliet Hubble Space Telescope had het beeld gemaakt, dat met revolutionair veel scherpte hemellichamen vast kon leggen en nieuwe delen van de ruimte kon bereiken.

Dinsdag heeft de Hubble er 27 jaar trouwe dienst op zitten en daarbij meer dan een miljoen observaties gedaan. De satelliet had een lastige start, de belangrijkste spiegel bleek verkeerd geslepen en daardoor ging Hubble halfblind de ruimte in. Maar sinds een reparatie heeft de Hubble een cruciale rol gespeeld bij veel astronomische ontdekkingen. Zo kon het bewijs leveren voor het bestaan van donkere energie en zwarte gaten, deed de satelliet wetenschappers de formatie van sterrenstelsels beter begrijpen en werden veel nieuwe hemellichamen ontdekt.

Tot 2020 blijft Hubble op 550 kilometer boven het aardoppervlak zweven, waar hij elke 95 minuten een rondje om de aarde maakt. Vanaf oktober 2018 zal een nieuwere satelliet veel taken overnemen. De doorsnee van de spiegels van de James Webb-satelliet is drie keer zo groot als die van Hubble en kan daardoor nog verder het universum in kijken. Daarmee wil NASA kijken naar de allereerste zonnestelsels die zich vormden na de Big Bang. Ook wil de ruimtevaartorganisatie antwoord kunnen geven op “een fundamentele menselijke vraag”: zijn we alleen in het heelal?

