De vliegende auto komt er nu toch echt aan

Films en tv-programma’s over de toekomst hebben één ding gemeen: er zoeven steevast vliegende auto’s rond. Neem Blade Runner; neem Back to the Future II; neem The Jetsons: zeg je ‘futuristisch’, dan zeg je vliegmobiel. Maar daar houdt het ook op. De vliegende auto is vooralsnog niet veel meer dan een toekomstdroom.

Tenminste, nóg wel. Als het aan een hele rits startups ligt, gaan we in de nabije toekomst toch echt met onze auto’s de lucht in. The New York Times schreef er een stuk over, naar aanleiding van een testvlucht die de vliegende auto van de Amerikaanse start-up Kitty Hawk onlangs maakte.



De testvlucht van de ‘Flyer’ van Kitty Hawk. De tekst gaat verder onder de video.



Google

Inderdaad: je moet goed kijken om in het prototype van de Kitty Hawk Flyer een auto te zien. Het ding heeft meer weg van een vliegende trampoline met een waterfiets eronder geplakt, dan van een Opel met vleugels.

Toch is het geen goed idee het project daarom maar meteen weg te lachen. Eén van de geldschieters van Kitty Hawk is namelijk niemand minder dan Google-oprichter en techmiljardair Larry Page. Het kantoor van Kitty Hawk staat in Mountain View, Californië, op tien minuten fietsen van het Google-hoofdkwartier.

Page ziet het wel zitten met de vliegmobiel van Kitty Hawk:

“We dromen er allemaal van om moeiteloos te kunnen vliegen. Ik vind het geweldig dat ik heel binnenkort op mijn Kitty Hawk Flyer kan klimmen voor een makkelijk en snel vluchtje.”

Enthousiastelingen kunnen nu voor 100 dollar alvast intekenen op een exemplaar van de Flyer. Het is wel verstandig eerst wat vergelijkend warenonderzoek te doen, want de concurrentie van Kitty Hawk zit niet stil. Vliegtuiggigant Airbus werkt aan de Pop.Up. Het Amerikaanse Terrafugia ontwierp dit gevaarte. Zelfs in het Noord-Brabantse Raamsdonksveer wordt serieus gebouwd aan vliegende auto’s.

Drones

Als al die initiatieven straks letterlijk van de grond komen, is natuurlijk de vraag: hoe moeten we dat vliegverkeer allemaal in goede banen gaan leiden? De vliegmobielfabrikanten willen het liefst dat hun toestellen zonder vliegbrevet bestuurd mogen worden. Net als drones, en daar hebben de instanties nu al de handen vol aan.

Aan dat probleem wordt gewerkt, schrijft de Times. De NASA werkt aan een nieuw luchtverkeersleidingssysteem, dat alle vliegverkeer van Boeings tot drones zonder ongelukken door de lucht moet begeleiden. Nu nog een oplossing bedenken voor autopech middenin de lucht, en het feest kan beginnen.