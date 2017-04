‘Beleggers kijken alleen naar hun telraam’

„Ík ben de voorzitter!” President-commissaris Antony Burgmans maakt tijdens de aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel even duidelijk wie de leiding heeft. Tegenover hem bij de microfoon staat Wiktor Sliwinski van de activistische aandeelhouder Elliott, plaaggeest van het verfbedrijf.

Als Elliott, met een belang van ruim 3 procent, eenzelfde vraag nogmaals stelt, zegt Burgmans: „Ik ben duidelijk geweest. Als u het niet erg vindt, geef ik antwoord op de manier die ik wil.” En als Elliott vraagt om een antwoord van Akzo-topman Ton Büchner: „Ik bepaal wie de vragen beantwoordt.”

De top van AzkoNobel en het Amerikaanse hedgefonds communiceren al weken met elkaar in stekelige brieven en een paar besloten ontmoetingen. Dinsdagmiddag stonden ze publiekelijk tegenover elkaar tijdens de aandeelhoudersvergadering van AkzoNobel. Vanwege de overdadige belangstelling was die verplaatst van het hoofdkantoor naar de RAI in Amsterdam. Officieel stond het overnamebod van het Amerikaanse PPG niet op de agenda, maar aandeelhouders waren gekomen om het dáárover te hebben.

Niet zo vakbonderig

Om zich tegen kwade aandeelhouders te wapenen, heeft de top van AkzoNobel voor zichzelf wat steun mogelijk gemaakt. Alle 5.000 Nederlandse werknemers mochten naar de Rai komen, om de vergadering in een naastgelegen zaaltje op een scherm te volgen.

Sommigen zwaaien met A4’tjes met de tekst ‘Our Jobs become history?’ in verwijzing naar PPG’s verfmerk Histor.

Normaal komen alleen aandeelhouders en wat journalisten op dit soort gelegenheden af, nu staat er voor aanvang een horde werknemers naast de ingang. Zo’n vijfhonderd, volgens Akzo zelf. In een overname door PPG zien ze niets, ze vrezen voor hun baan. Sommigen zwaaien met A4’tjes met de tekst ‘Our Jobs become history?’ in verwijzing naar PPG’s verfmerk Histor.

„Demonstreren zit niet in mijn bloed”, zegt Jos Hofma, die de printjes in een impulsieve bui maakte. Hij gelooft, net als de bedrijfstop, in een zelfstandig AkzoNobel, en wilde wat doen. Hij denkt niet dat aandeelhouders zich er veel van zullen aantrekken. „Die kijken alleen maar naar hun telraampjes”, zegt Hofma, die in Arnhem op de afdeling octrooien van Akzo werkt. Hij wil met de printjes steun betuigen aan topman Büchner. „Hij vecht voor ons.”

Een particuliere aandeelhouder in de rij voor de ingang, André Pols, is zelf „niet zo vakbonderig”. Al begrijpt hij best dat mensen „geëmotioneerd zijn”. Pols, ondernemer van beroep, bekijkt het zakelijk. Als het aan hem ligt, gaat de overname door PPG gewoon door. Hij heeft er zelfs op gespeculeerd. „Ik heb turbo’s gekocht.” Zo’n bod, zegt Pols, „hou je toch niet tegen”.

Binnen, als de aandeelhoudersvergadering begonnen is, kan de top ook rekenen op bijval van het personeel. „Ik vraag met nadruk: zwicht niet voor eisen van een activistisch hedgefonds”, zegt Steven Leijenaar, voorzitter Centrale Ondernemingsraad. „Denk aan degenen die de ruggengraat vormen van ons AkzoNobel, het personeel.” Ook oud-topman Kees van Lede is naar de RAI gekomen om de huidige top te helpen. Hij vertelt de zaal dat het bedrijf „met deze leiding in uitstekende handen is”.

Amerikaanse barbaar

Weigering Geen stemming over Antony Burgmans AkzoNobel weigert een bijzondere aandeelhoudersvergadering te organiseren. Daar had grootaandeelhouder Elliott om gevraagd om te kunnen stemmen over het aftreden van president-commissaris Antony Burgmans. Elliott wil hem weg hebben omdat hij wordt gezien als een cruciale pion in de weigering van Akzo om met branchegenoot PPG in gesprek te gaan over een overname. Het aftreden van Burgmans is niet in het belang van het bedrijf, vindt AkzoNobel.

Kritische sprekers zijn desondanks in de meerderheid. Waarom gaat AkzoNobel niet gewoon met PPG práten, wil beleggersclub VEB weten. Directeur Paul Koster zegt zich eraan te storen dat de indruk wordt gewekt dat PPG „een Amerikaanse barbaar is die alleen maar negatieve bedoelingen heeft”. Ook een vertegenwoordiger van een Angelsaksische belegger maakt duidelijk dat hij zich stoort aan de opstelling van de Akzo-top. Waarom behandelen ze hun aandeelhouders als „onverantwoordelijke kinderen”?

Weerstand van de VEB en uit Angelsaksische hoek moeten Büchner en Burgmans hebben ingecalculeerd. Verontrustender voor hen is het dat ook langetermijnbeleggers Robeco, APG, NN, De Goudse en Menzis niet overtuigd lijken dat de nieuwe strategie van Büchner meer perspectief biedt dan het bod van PPG. Waarom is Akzo’s eigen plan – de chemietak verkopen – beter voor het bedrijf én aandeelhouders dan een overname door PPG, vraagt een vertegenwoordiger van deze fondsen.

Antwoorden krijgen ze niet, anders dan de herhaalde mededeling dat het management van Akzo het volste vertrouwen heeft in de eigen strategie. Büchner en Burgmans weigeren namelijk te praten over het nieuwe verhoogde bod dat PPG maandag heeft gedaan, van 96,75 euro per aandeel. Wanneer AkzoNobel een oordeel heeft over het Amerikaanse bod, willen de topmanagers niet zeggen.

Stil protest blijkt als aandeelhouders moeten stemmen voor de ‘decharge’ van bestuurders en commissarissen. Zodra decharge is verleend, kunnen zij niet meer aansprakelijk gesteld worden voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Normaal gesproken is dit een formaliteit. Nu stemt een kwart van de aandeelhouders tegen. Dat wijst erop dat onvrede met bestuur en commissarissen breed wordt gedragen onder aandeelhouders.

Burgmans ziet dat anders. Op een persconferentie na de aandeelhoudersvergadering noemt hij de stemuitslag „bemoedigend” in het licht van „de orkestbak van aandeelhouders” die de afgelopen weken kritiek hebben geuit op de Akzo-top. Zo gaat het vaker, volgens de ervaren bestuurder. „Zij die kritisch zijn, maken altijd het meeste lawaai.”