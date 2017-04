Arrestaties in Barcelona om link met aanslagen Brussel

De Catalaanse politie heeft in de regio Barcelona verschillende mensen gearresteerd op verdenking van terroristische en jihadistische activiteiten. Volgens de Spaanse krant El País zijn er vier verdachten die worden gelinkt aan de aanslagen in Brussel in maart vorig jaar.

Nog eens vier personen zijn gearresteerd omdat ze worden verdacht van criminele activiteiten. De arrestanten zouden tot een groep behoren die wordt geassocieerd met jihadistische terreur en georganiseerde misdaad. De verdachten hebben allen een criminele achtergrond, veelal in de drugshandel, en zijn tussen de 31 en 39 jaar oud. Ze zouden van Marokkaanse afkomst zijn. Op twaalf locaties werden invallen gedaan, en daarbij werden drie wapens in beslag genomen.

Samenwerking met België

Volgens de Spaanse politie is de actie van dinsdagochtend het resultaat van een onderzoek dat acht maanden geleden startte en die in samenwerking met de Belgische autoriteiten werd uitgevoerd. Dat gebeurde onder de noemer van het Europese juridische coördinatieprogramma EUROJUST. Belgische agenten waren dinsdagochtend bij de politieacties betrokken, net als de Spaanse nationale veiligheidsdiensten.

De politie laat weten dat het internationale onderzoek nog altijd loopt. Eerder deze maand werd volgens El País in het nabijgelegen stadje Terrassa een 19-jarige vrouw opgepakt vanwege het ronselen en ophitsen van jonge mensen in de naam van de jihad.

Bij de aanslagen op 22 maart 2016 op het vliegveld Zaventem nabij Brussel en op een metrostation in de Belgische hoofdstad kwamen 32 mensen om het leven en raakten 340 mensen gewond. De daders bleken teruggekeerde Syriëgangers te zijn, die banden hadden met Islamitische Staat (IS).