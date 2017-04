Arkansas executeert opnieuw twee gevangenen

De Amerikaanse staat Arkansas heeft maandagavond voor het eerst in zeventien jaar twee ter dood veroordeelden vlak na elkaar geëxecuteerd. De 52-jarige Jack Jones en de 46-jarige Marcel Williams, beiden veroordeeld voor moord en verkrachting, kregen een dodelijke injectie toegediend.

De twee mannen behoorden tot de groep van acht gevangenen die de doodstraf hadden gekregen en die de staat Arkansas in de loop van elf dagen van deze maand wilde executeren omdat de houdbaarheidsdatum van het verdovingsmiddel midazolam binnenkort verloopt. Het voornemen van de staat leidde tot tal van juridische procedures; zo zijn vier executies door het Amerikaanse Hooggerechtshof en andere rechtbanken opgeschort.

Vorige week leek het er even op dat alle executies gedwarsboomd zouden worden nadat een lokale rechtbank oordeelde dat de staat een spierverslappend middel onder valse voorwendselen had gekocht. De producent dacht dat het voor medische doeleinden zou worden gebruikt, terwijl de staat van plan was het te gebruiken bij de executies. Het Hooggerechtshof vernietigde dat vonnis echter later weer.

Middelen om de doodstraf mee uit te voeren worden in de VS alsmaar schaarser omdat farmaceutische bedrijven weigeren nieuwe middelen, zoals midazolam, te leveren aan Amerikaanse gevangenissen uit protest tegen de doodstraf.

Overgewicht

Afgelopen vrijdag werd de gevangene Ledell Lee iets voor 00.00 uur gedood, vlak voordat om middernacht zijn doodvonnis zou verlopen. Ook voor beide mannen die maandag stierven werden tot op het laatste moment procedures aangespannen, onder meer omdat ze door hun overgewicht mogelijk niet voldoende verdoofd zouden kunnen worden met het middel midazolam. De aantijgingen mochten echter niet baten, al werd de doodstraf van Williams nog wel tijdelijk uitgesteld vijf minuten voordat zijn executie zou beginnen. Komende donderdag staat opnieuw een executie gepland.

Jones was veroordeeld voor de verkrachting en moord van een vrouw in 1995. Hij zou de vrouw hebben gewurgd met het snoer van een koffiezetapparaat. Ook werd hij schuldig bevonden aan een poging tot moord op de minderjarige dochter van de vrouw. Williams kreeg de doodstraf voor een moord en verkrachting van een 22-jarige vrouw in 1994. Hij had het slachtoffer eerder gekidnapt bij een benzinestation.