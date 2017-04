AkzoNobel wijst verzoek opstandige aandeelhouders af

AkzoNobel komt niet tegemoet aan het verzoek van grootaandeelhouder Elliott om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te organiseren. Elliot wilde zo’n vergadering inplannen, in een poging president-commissaris Antony Burgmans tot aftreden te kunnen dwingen. Maar zo’n verzoek is niet in het belang van het bedrijf, concludeerde Akzo dinsdagmiddag.

“AkzoNobel respecteert en waardeert haar aandeelhouders zeer”, begint het bedrijf zijn besluit in een verklaring. Maar het verzoek van Elliott “onverantwoordelijk, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van het bedrijf”, schrijft Akzo. Byron Grote, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, zegt in een verklaring:

“Na de uitgebreide beoordeling en de zorgvuldige overweging van het verzoek herbevestigt de Raad van Commissarissen zijn unanieme steun voor de heer Burgmans in zijn rol als voorzitter.”

AkzoNobel had tot uiterlijk woensdag om uitsluitsel te geven over het verzoek dat het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management (3 procent van de aandelen) een kleine twee weken geleden had ingediend. De investeerder vroeg daarin om het vertrek van Burgmans, die door Elliott wordt beschouwd als een cruciale pion in de halstarrige weigering van de Akzo-top om met PPG in gesprek te gaan over een overname.

Een derde bod

Naast Elliott kreeg het verzoek ook de steun van een handvol andere aandeelhouders. Samen vertegenwoordigen die ruim 10 procent van het aandelenkapitaal, voldoende om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te kunnen aanvragen. Bij zo’n verzoek moet echter wel worden voldaan aan “normen van redelijkheid en billijkheid”, zegt Akzo, en bij de oproep van Elliott was daarvan geen sprake.

Elliott is een van de aandeelhouders die wil dat AkzoNobel in gesprek gaat met PPG, dat maandag voor de tweede keer zijn bod op het Nederlandse verfconcern verhoogde. PPG (Histor) biedt 96,75 euro per aandeel voor het Nederlandse verfbedrijf. Dat komt neer op bijna 27 miljard voor het hele bedrijf, bijna 50 procent boven de beurswaarde van AkzoNobel (Sikkens, Flexa) vóórdat de interesse van PPG bekend werd.

PPG liet maandag weten dat het gaat om “een laatste uitnodiging” aan het Nederlandse bedrijf om te komen onderhandelen. Legt Akzo het bod opnieuw naast zich neer, dan moet het bedrijf vrezen voor een vijandige overname. Bestuursvoorzitter Ton Büchner heeft twee eerdere voorstellen van PPG resoluut afgewezen. Niet alleen was de prijs volgens hem te laag, ook zou een overname niet in belang zijn van werknemers en klanten en stuiten op onoverkomelijke mededingingsbezwaren. PPG spreekt dat nadrukkelijk tegen.

Een nieuwe strategie

De standvastigheid van AkzoNobel – 46.000 werknemers, omzet 14,2 miljard euro – wordt gesteund door de Nederlandse politiek, die vreest voor een uitverkoop van Nederlandse multinationals sinds eerder dit jaar ook Unilever doelwit werd van een (mislukte) overnamepoging.

Politieke steun is echter niet genoeg. Akzo is aangewezen op zijn aandeelhouders. Een deel van hen, aangevoerd door Elliott, dringt al langer aan op onderhandelingen met PPG.

Aandeelhouders vergelijken het verbeterde bod van PPG met het perspectief dat Büchner vorige week schetste in zijn nieuwe strategie. Hij kondigde een dividendverhoging aan, wil de chemicaliëntak afsplitsen en schroefde de winstverwachting op. Of hij dat laatste kan waarmaken, is onzeker.