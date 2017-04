Turkije laat hongerstakende Italiaanse journalist vrij

Turkije heeft een Italiaanse journalist vrijgelaten die sinds 9 april vastzat. Dat heeft de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Angelino Alfano maandag bekend gemaakt op Twitter.

Journalist Gabriele Del Grande was op het moment van zijn arrestatie in de Turkse provincie Hatay, in het uiterste zuiden van het land en aan de grens met Syrië. Del Grande wilde vluchtelingen interviewen. De Turken pakten hem echter op, omdat ze hun twijfels hadden over de reden waarom Del Grande zich in de grensregio begaf. De journalist werd ervan beschuldigd dat hij ontmoetingen had met “terroristen”.

Hongerstaking

Na een paar dagen detentie ging Del Grande uit protest in hongerstaking. Op internet verklaarden andere journalisten zich via de hashtag #iostocongabriele (‘Ik ben met Gabriele’) solidair. Sommigen vastten met Del Grande mee. In een telefoongesprek met zijn familie zei de journalist dat hij “in eenzame opsluiting” zat en “geen advocaat mocht oproepen”. Donderdag eiste Italië Del Grandes vrijlating.

De regio Hatay ligt aan de Turkse grens met Syrië. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Del Grande schrijft veel over de vluchtelingencrisis. Dat doet hij op zijn blog Fortress Europe en in verschillende boeken. Ook maakte Del Grande een documentaire over een groep Syrische en Palestijnse vluchtelingen die vermomd als bruiloftsgasten in Zweden probeert te komen.

Opgesloten journalisten

Sinds de mislukte coup van vorig jaar juli hebben journalisten het moeilijk in Turkije. De regering van president Recep Tayyip Erdogan liet bijna 180 nieuwsorganisaties sluiten. Een New Yorkse organisatie die opkomt voor de rechten van journalisten schat dat Turkije in 2016 81 journalisten opsloot, meer dan welk land dan ook.

De Nederlandse Ebru Umar, columniste van dagblad Metro, was één van deze opgepakte journalisten. Ze werd in april 2016 gearresteerd en mocht een tijd het land niet uit. De reden: in tweets zou Umar Erdogan, vader des vaderlands Atatürk en de profeet Mohammed hebben beledigd.

In februari pakten de Turken de Turks-Duitse journalist Deniz Yücel op. Ze beschuldigen de correspondent van Die Welt van “terreurpropaganda” en aanzetten tot geweld. President Erdogan zei twee weken geleden dat Turkije Yücel, zolang hij aan de macht is, niet zal uitleveren.