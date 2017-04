De Thuiskok: Zoutloos

Grofweg kun je mensen qua smaak in twee kampen verdelen: aan de ene kant heb je zoetekauwen, aan de andere kant staan liefhebbers van hartig. Veel mensen worden blij van een paasei, taart of een chocoladeletter. Mij maak je eerder gelukkig met chips, een borrelworstje of een plankje kaas als dessert. Je zou denken dat ik met mijn hartige voorkeur meer zout zou binnenkrijgen dan de fans van zoet, maar dat is niet waar. Ongeacht in welk kamp u zit, bevat ons eten zoveel zout dat 85 procent van alle Nederlanders dagelijks meer dan de toegestane hoeveelheid van 6 gram binnen krijgt, aldus het Voedingscentrum. Nu heeft zout vele voordelen, waarvan de belangrijkste het smaakversterkende effect is. Maar het is in overmatige dosis ook ongezond en heeft bovendien een dominante smaak die andere, subtielere smaken laat ondersneeuwen.

Ik mocht - en mag van mezelf nog steeds niet - daarom nooit zout over mijn eten doen voordat ik het had geproefd. Gelukkig leven we in een tijd waarin er voor elk culinair bezwaar een dieet voorhanden is. Wat dat betreft kan men eten als nieuwe religie zien. Omgekeerd kan het geloof nog veel leren van de verscheidenheid aan diëten en eetpatronen die beschikbaar zijn. Het is niet verrassend dat er boeken voor zoutloos eten zijn. Het nieuwe kookboek Spice Wise Too is de opvolger van Spice Wise, dat al in 2015 verscheen. Auteur en SVH Meesterkok Michel Hanssen, hij werkte onder meer in het Kurhaus en Hotel Pulitzer, mag geen zout meer sinds hij in 2013 een hartinfarct kreeg. Om zijn eten toch smaak te geven, kookt hij sindsdien met kruidenmengsels. Zijn motto „met 25 kruiden kun je de hele wereld koken” blijkt geen loze kreet: van Zweeds IKEA-gehakt tot Amerikaanse kippenvleugels en van de Zuid-Afrikaanse braai (barbecue) tot de Jamaicaanse curry, voor alles heeft Hanssen een kruidenmix verzonnen.

Kruidenmengsels vormen dan ook de basis van dit kookboek. Recepten dienen slechts ter illustratie, en dat werkt hoogst stimulerend voor de creativiteit in de keuken. Het enige minpunt dat ik kan verzinnen, naast de bewust speelse spelfout in de titel, is dat er van de vaak uitgebreide kruidenmixen veel zal overblijven.

Maar omdat Hanssen werkt met verhoudingen, heeft u ook dat zelf in de hand. Dankzij dit boek geldt hetzelfde voortaan voor uw zoutverbruik.