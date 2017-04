Strafhof vaardigt arrestatie- bevel uit tegen Al-Tuhamy

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft op maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen het voormalig hoofd van de Libische geheime dienst, zo meldt de ICC. Al-Tuhamy Mohamed Khaled wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid ten tijde van de protesten tegen het dictoriale bewind van Muammar Gadaffi in 2011.

Na grootschalige demonstraties in Tunesië en Egypte gingen ook duizenden Libiërs de straat op om te protesteren. De veiligheidsdiensten reageerden nietsontziend. Burgers werden doodgeschoten in de straten en gemarteld in gevangenissen.

Al-Tuhamy wordt al sinds april 2013 gezocht

Al-Tumany was als hoofd van de geheime dienst verantwoordelijk voor de martelingen en opsluitingen, zo luidt de aanklacht. Het arrestatiebevel dateert al van april 2013. Hoofdaanklager Fatou Bensouda heeft besloten om de aanklacht nu naar buiten te brengen zodat de internationale gemeenschap kan helpen bij de opsporing van Al-Tuhamy.

Het is onduidelijk waar het voormalig hoofd van de Libische geheime dienst verblijft.