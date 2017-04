Shell betaalt mee aan Russische pijpleiding naar Europa

Het Russische staatsbedrijf Gazprom heeft een belangrijke stap gezet voor het vervoer van meer gas naar Europa. Vijf grote Europese olie-en gasbedrijven, waaronder Shell, hebben op maandag in Parijs een akkoord gesloten om de helft van de zeer omstreden pijpleiding Nord Stream 2 te betalen, zo melden de betrokken bedrijven.

De pijpleiding van 1220 kilometer is een rechtstreeks verbinding van Rusland naar Duitsland en loopt via de Baltische Zee en heeft een capaciteit van 55 miljard kubieke meter gas per jaar. Door de aanleg wordt de bestaande capaciteit verdubbeld. Het consortium wil begin volgend jaar beginnen met de bouw van de pijpleiding. Eind 2019 moet de bouw zijn afgerond.

Veel verzet van Oost-Europa tegen de omstreden pijpleiding

De bedrijven Shell, BASF, Uniper, OMV en Engie financieren elk 10 procent van de pijpleiding die totaal 9,5 miljard euro kost. Zij dragen allen 950 miljoen euro bij. De Britse krant The Financial Times meldt dat het gefinancieerd wordt via leningen. Gazprom betaalt de andere helft van de pijpleiding. Het Russische gasbedrijf is ook verantwoordelijk voor de levering van het gas dat afkomstig is uit Rusland.

Het project lag afgelopen maanden stil omdat Polen zich had verzet tegen de joint venture tussen de vijf Europese bedrijven en Gazprom. Polen en andere Oost-Europese landen zijn fel tegenstander van dit project omdat het Europa te afhankelijk maakt van Russisch gas. Zij beschouwen de pijpleiding als een politiek project dat Rusland rechtsstreeks verbindt met West-Europa waardoor traditionele doorvoerlanden van Russische gas (Polen, Wit-Rusland en Oekraïne) steeds verder buitenspel worden gezet.