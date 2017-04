Randstad en de wet van de remmende voorsprong

Wanneer de economie aantrekt, merkt de uitzendbranche dat vaak als eerste. Bedrijven krijgen het drukker en hebben nieuw personeel nodig om al dat extra werk aan te kunnen. Maar werknemers in dienst nemen is nog een stap te ver. Dus gaan werkgevers op zoek naar arbeidskrachten die ze – als de groei toch tegenvalt – makkelijk weer kwijt kunnen.

Ook nu de economie al bijna drie jaar onafgebroken groeit, blijven de vooruitzichten voor uitzendbureaus goed. Hoe kan het dan dat Randstad, dat woensdag zijn eerstekwartaalcijfers presenteert, het vorig jaar zo beroerd deed op de beurs? In een AEX die 9 procent steeg, eindigde het aandeel Randstad 2016 met een verlies van ruim 10 procent. Alleen KPN en Boskalis deden het nog minder goed.

Volgens Konrad Zomer, analist bij ABN Amro, is dat slechte rendement „voor 100 procent” het gevolg van de uitslag van het Brexit-referendum. Niet omdat Randstad veel omzet verdient in het Verenigd Koninkrijk, maar uit angst dat een Brits vertrek een Europabrede recessie tot gevolg zou hebben. En bijna tweederde van de omzet komt uit de EU. „In twee dagen verloor het aandeel toen 20 procent.”

In de maanden nadien bleek evenwel dat die zorgen veelal onterecht waren: de Europese Unie bleef bijeen en de economie van de EU-landen groeide gewoon door. Die opluchting is zichtbaar in de koers van Randstad, die sindsdien vrijwel onafgebroken is gestegen, tot ver voorbij het niveau van voor het referendum.

Aandelen concurrentie deden het beter

Niettemin doet het aandeel van Randstad het nog altijd minder goed dan die van de concurrenten. Zo daalde de koers van ’s werelds grootste uitzender, Adecco, in 2016 slechts met 3 procent. Het aandeel van Manpower, de mondiale nummer twee, steeg in diezelfde periode zelfs met ruim 5 procent aan waarde.

Dat Randstad het op de beurs minder doet dan de concurrentie komt volgens Zomer door de vele overnames die het bedrijf de afgelopen anderhalf jaar deed. Een van die aankopen was vacaturesite Monster. „De technologie daarvan moet nu worden ingepast in de hele organisatie”, zegt Zomer. „Het is nog te vroeg om te zeggen of dat wel gaat lukken. Dan is het voor beleggers aantrekkelijker om Adecco te kopen, een bedrijf waarbij je die twijfels niet hebt.”

Desondanks zijn analisten positief over Randstad. Zo adviseert Jos Versteeg van Theodoor Gilissen zijn klanten het aandeel te verkopen, omdat hij denkt dat de koers op termijn oploopt tot 60 euro. Maar ook niet veel hoger dan dat. Want telkens als de koers die prijs in het verleden naderde, volgde er een dip, soms van tientallen euro’s. „Dus ik denk dat beleggers dan denken: dat zal nu ook wel niet gaan lukken, we stappen uit.”

‘Met Le Pen dreigt volgende koersdip’

Ligt een mogelijke volgende dip al op de loer in Frankrijk, waar – als Marine Le Pen aan de macht komt – een referendum over uittreding dreigt? Zomer denkt van wel. „Als Le Pen de verkiezingen wint, krijg je opnieuw een discussie over de toekomst van Europa. Dat ga je dan zeker terugzien in de koers van Randstad.”

Toch is ook Zomer positief over het bedrijf. „Van de drie grote uitzenders is het Randstad die bij ons de voorkeur heeft. Dat is omdat ze minstens zo hard groeien als Manpower en Adecco, maar ook het voordeel hebben van al die overnames. Die zijn nu achter de rug en gaan dit jaar bijdragen aan de omzet en aan de winst.”