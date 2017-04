‘Pruts & Knoeiwerk’ in het huis hieronder

Zij is zeven maanden zwanger van hun tweede kind. Omdat ze „de stress van een rechtszaak niet aankan”, is haar vriend alleen naar de zitting gekomen. Samen wonen ze in een appartement in Rijswijk, dat ze proberen te verkopen. Maar dat lukt niet. Terwijl andere, vergelijkbare appartementen in de straat wél gemakkelijk verkocht worden.

Ze denken te weten waardoor het niet verkoopt. De eigenaar van het appartement boven dat van hen, Louis, heeft een website gemaakt vol „negatieve uitlatingen” over hun appartement. Hij stelt daar dat informatie die de makelaar over de woning verstrekt niet klopt. Zo heeft de vereniging van eigenaren (vve) géén meerjarenonderhoudsplan – op Funda staat van wel – en zijn de balkons aan de voorkant volgens hem níét gerenoveerd in 2015. „Er zijn hoogstens wat scheuren dichtgesmeerd”, zegt hij tegen de rechter. Zelf woont Louis, 80-plusser, niet in het pand, zijn verdieping verhuurt hij.

Het jonge stel eist dat hij de website uit de lucht haalt, want zo zullen ze hun appartement nooit verkopen. De jonge man zegt: „Ik zou het zelf ook niet kopen. Je denkt: wat is dat voor wespennest.”

De uitlatingen zijn bovendien niet wáár. Hoewel, zegt hij, dat meerjarenonderhoudsplan is er inderdaad niet. „Ik wist niet dat er stond dat dat wel zo was. Als dat zo is, zullen we dat laten weghalen.” Maar het balkon aan de voorzijde is in 2015 volgens hem wel degelijk gerenoveerd. „Door een gecertificeerd bedrijf.”

Het probleem ligt dieper. De oudere man weigert al veertien maanden zijn bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren te betalen. Ook is hij op enkele vergaderingen niet verschenen. Hij was het niet eens met besluiten van de vve en de manier waarop die zijn genomen. De vrouw die nu zwanger is, zou niet geschikt zijn als voorzitter van de vve. Onderhoud werd volgens hem ad hoc en oppervlakkig uitgevoerd. Louis lijkt gedreven door oprechte angst voor groot onderhoud en de daarbij behorende kosten. Als hij over die dreiging spreekt, schiet zijn stem in paniek omhoog. Op zijn website schrijft hij: „Pruts & Knoeiwerk van de onderste plank.”

Hij heeft bouwkundig onderzoek laten doen en vreest nu mogelijk onderhoud dat de nieuwe eigenaren onaangenaam zal verrassen. „Dat zal z’n weerslag hebben in de Vereniging van Eigenaren.” Daarom, betoogt zijn advocaat, mag hij zijn mening over de staat van het pand uiten. Hij heeft daar belang bij en beroept zich op vrije meningsuiting.

Het jonge stel zit intussen klem. De jonge man wil, zegt hij, graag in overleg treden over onderhoud. Maar wel op een formele vve-vergadering, in aanwezigheid van Louis. Het bouwkundig onderzoek dat hij heeft laten doen, wil hij niet vrijgeven. „Dat klopt”, bevestigt de oudere man. Hij heeft er 300 euro voor betaald en vindt dat de vereniging moet bijdragen als ze erover wil beschikken. „De kernboodschap uit het rapport heb ik wel gedeeld”, zegt hij.

In het vonnis noemt de rechtbank het „niet onaannemelijk” dat het huis vanwege de website minder snel wordt verkocht dan andere huizen in de straat. De oudere man beroept zich terecht op zijn recht van vrije meningsuiting, vindt de rechter. Maar toch zijn de uitlatingen op zijn website onrechtmatig. Het recht op vrije meningsuiting mag worden ingeperkt als de uitlatingen alleen bedoeld lijken om een ander te benadelen en diegene er schade van ondervindt. En dat is hier het geval. Dat de oudere man de bedoeling heeft het jonge stel te benadelen, blijkt volgens de rechter onder meer uit het feit dat hij niet naar een vve-bijeenkomst wil komen. Het lijkt er daardoor op dat hij het door hem gewenste onderhoud niet écht wil agenderen, maar alleen de buurvrouw dwars wil zitten bij de verkoop. Een andere aanwijzing daarvoor is dat de oudere man pas met zijn website begon toen het appartement van het jonge stel te koop werd gezet.

De rechter beslist dat de website drie maanden uit de lucht moet, waarin het stel kan proberen te verkopen. De man voldoet hieraan. Op zijn site staat nu dat „mededelingen binnenkort zullen volgen”.