PPG brengt aanzienlijk hoger bod uit op AkzoNobel

PPG heeft een nieuw, sterk verhoogd bod uitgebracht op het Nederlandse chemie- en verfbedrijf AkzoNobel. Dat maakte PPG op maandag bekend. De Amerikaanse branchegenoot van AkzoNobel biedt nu 96,75 euro per aandeel, waarmee het totale bod op 27 miljard euro komt. Bij het vorige bod bood PPG 88 euro per aandeel.

De beurskoers steeg kort na de bekendmaking van het nieuwe bod van PPG van 79,34 euro per aandeel naar 82 euro. Vorige week vrijdag sloot de koers nog op 78,20 euro.

PPG noemt het een “laatste uitnodiging” aan de raad van bestuur van AkzoNobel om samen te werken. Het is het derde bod van PPG, dat volhardt dat AkzoNobel PPG nodig heeft om zijn waarde te verbeteren. “Dat blijkt uit de reactie van de markt op de aangekondigde vernieuwingsplannen van AkzoNobel”, aldus de brief die PPG naar het Nederlandse bedrijf stuurde. Bovendien “bieden de nieuwe plannen werknemers niet de verbeterde groeimogelijkheden die een groter gefuseerd bedrijf wel kan bieden”.

Ook zou de voorgestelde splitsing van AkzoNobel volgens PPG slechts twee kleinere bedrijven met onzekere toekomstperspectieven creëren. De redenatie van PPG blijft op grote lijnen verder hetzelfde als het bedrijf eerder aangaf: het is beter voor iedereen als de twee bedrijven samengaan, óók voor de werknemers. AkzoNobel vreest juist dat er banen verloren gaan bij een overname.

AkzoNobel kondigde afgelopen woensdag uitgebreide hervormingen aan. Het bedrijf zou de chemicaliëntak (goed voor 4,8 miljard euro omzet) verkopen in een poging aandeelhouders gunstig te stemmen. De beurskoers bewoog na de aankondiging echter nauwelijks en bleef onder de 83 euro die PPG in eerste instantie had geboden.

Daarnaast kampt AkzoNobel met een groep aandeelhouders die aandringt op gesprekken met PPG. Deze groep eist het vertrek van de voorzitter van de raad van commissarissen, Antony Burgmans. De omstandigheden zijn voor het bedrijf daarom minder gunstig dan die van levensmiddelengigant Unilever, dat eerder dit jaar met succes een overnamepoging van de Amerikaanse concurrent KraftHeinz afsloeg.

Toekomstperspectieven AkzoNobel

De omzet van AkzoNobel daalde vorig jaar met 4 procent ten opzichte van 2015, wat neerkomt op 14,2 miljard euro omzet over 2016. Het bedrijf maakte in die periode een nettowinst van 970 miljoen euro. Het bedrijf had volgens eigen zeggen last van schommelende wisselkoersen en moeizame marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie en de scheepvaart.

Over 2017 zijn de verwachtingen positiever, wat ook blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal 2017. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zag AkzoNobel de omzet met 7 procent stijgen naar 3,6 miljard.

Het chemieconcern zal zich nu over het nieuwe bod buigen, reageert AkzoNobel in een persverklaring. Het vorige bod werd afgeslagen omdat het volgens AkzoNobel te laag was, de overname zal stuiten op mededingingsbezwaren en samengaan zal leiden tot het verdwijnen van banen.