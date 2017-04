Politie arresteert nieuwe verdachte aanslag Stockholm

De Zweedse politie en inlichtingendiensten hebben in het onderzoek naar de aanslag in Stockholm een nieuwe verdachte opgepakt. Dat maakte de politie maandagochtend bekend. De arrestatie vond plaats op zondag.

Waarvan de aangehouden persoon precies wordt verdacht, liet de politie nog niet weten. Voor twaalf uur op woensdagmiddag moet de officier van justitie beslissen of er voldoende bewijs is om de arrestant langer in hechtenis te houden.

Vrachtwagen

Op 7 april reed een terrorist in een vrachtwagen in het centrum van Stockholm vier mensen dood. De truck ploegde op hoge snelheid door de Drottninggatan, de Kalverstraat van de Zweedse hoofdstad, om uiteindelijk in een winkeletalage tot stilstand te komen.

De bestuurder sloeg op de vlucht, maar werd later op de dag gearresteerd. Het bleek te gaan om de 39-jarige Oezbeek Rakhmat Akilov, een asielzoeker wiens aanvraag voor een verblijfsvergunning in 2014 werd geweigerd. Akilov heeft inmiddels bekend. De Oezbeekse veiligheidsdiensten zeiden twee weken geleden dat ze Zweden via een ander Europees land voor Akilov hadden gewaarschuwd.