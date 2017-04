Philips boekt veel meer winst en overtreft verwachtingen

Philips heeft vorig kwartaal exact zeven keer zo veel winst geboekt als een jaar eerder. Dat komt onder meer doordat het bedrijf meer producten verkocht en minder geld kwijt was aan eenmalige tegenvallers. Onder de streep hield het elektronicabedrijf 259 miljoen euro over, zo staat in de maandag gepresenteerde kwartaalcijfers.

De fabrikant van apparatuur voor de gezondheidszorg doet het daarmee veel beter dan verwacht. Analisten gevraagd door persbureau ABM Financial News hadden namelijk gerekend op een nettowinst van 156 miljoen euro. De omzet en de brutowinst, waarin eenmalige mee- en tegenvallers nog niet zijn opgenomen, waren ongeveer gelijk aan de verwachtingen.

Philips zag de verkoop in het eerste kwartaal met ongeveer 4 procent op jaarbasis toenemen, tot ruim 5,7 miljard euro. Vooral de tak voor persoonlijke verzorging, die bijvoorbeeld elektrische tandenborstels maakt, droeg flink bij aan die toename. Een “solide prestatie” in een nog altijd onzekere markt, aldus topman Frans van Houten in een toelichting.

Minder extra kosten

Dat de winst steeg kwam echter niet alleen doordat er meer geld binnenkwam, maar ook doordat er minder geld werd uitgegeven. Zo vielen de eenmalige uitgaven vorig kwartaal ruim vijftig miljoen euro lager uit dan een jaar eerder. Philips had vorig jaar onder meer te maken met extra kosten vanwege de beursgang van de lichtafdeling.

Beleggers reageerden maandag positief op de prestaties van Philips. Het aandeel van het elektronicabedrijf opende ongeveer 2,7 procent hoger dan de slotkoers van vrijdag.