The Guardian wint award ‘beste nieuwssite’

De website van The Guardian is bij de European Digital Media Awards uitgeroepen tot ‘beste nieuwssite’. Ook NRC was in die categorie genomineerd, samen met de The Financial Times. Bij de awards, die worden toegekend door de World Association of Newspapers, worden jaarlijks de beste digitale initiatieven van Europese uitgevers bekroond. In totaal werden maandag in Kopenhagen prijzen uitgereikt in negen categorieën. Ook in de categorie ‘beste gebruik van online video’ won The Guardian, met een project over verblijven in een isoleercel.



BBC News werd bekroond voor een digitaal project over de gevolgen van de oorlog in Syrië , in de categorie beste datavisualisatie’. The Guardian won de award voor beste nieuwssite in 2015 al eens; vorig jaar ging die titel naar Quartz.