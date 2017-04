Oud-bestuurders Imtech hoeven boete niet te betalen

Oud-bestuurders René van der Bruggen en Boudewijn Gerner van het failliete installatiebedrijf Imtech hoeven de boetes die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan hen heeft opgelegd niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag bepaald.

Eind 2015 kreeg het tweetal hoge boetes van de AFM omdat ze “niet volledig” zouden zijn geweest over de financiering van de bouw van een pretpark in Polen en beleggers zodoende niet goed zouden hebben geïnformeerd. Ex-financieel directeur Gerner kreeg twee bestuurlijke boetes van in totaal 1,35 miljoen euro, ex-topman Van der Bruggen kreeg er twee van in totaal 1 miljoen euro. De twee bestuurders maakten bezwaar tegen de boetes.

Volgens de AFM beschikte de Imtech-bestuurders op 20 juli 2012 over koersgevoelige informatie die het bedrijf ten onrechte niet openbaar maakte. Bovendien zou het bedrijf informatie hebben verspreid waarvan een misleidend signaal uitging. Wanneer er twijfel zou hebben bestaan bij Imtech over het beschikbaar komen van de financiering van de contractpartij - die het Poolse pretpark zou helpen realiseren - had het bedrijf dit namelijk openbaar moeten maken.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde maandag dat de AFM “niet buiten redelijke twijfel” heeft aangetoond dat de bestuurders wisten van de financiële problemen van de contractpartij en de ontbrekende informatie dus hadden moeten delen. Ook heeft Imtech volgens de rechtbank geen misleidende informatie verspreid op 20 juli 2012.

Faillissement

In de zomer van 2015 ging Imtech, een bedrijf met 22.000 werknemers, failliet nadat twee jaar eerder fraude van het bedrijf in Polen en later ook Duitsland aan het licht waren gekomen. Van der Bruggen en Gerner moesten opstappen. Het nieuwe bestuur wist het van oorsprong Goudse bedrijf niet meer te redden.