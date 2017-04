In de bossen nabij het Spaanse dorpje Coín vond zondag een slagveld plaats tussen strijders van een oosterse rebellengroepering en soldaten van een westerse coalitiemacht. Tenminste, daar leek het op. Twee groepen, mannen en vrouwen, bewapend met luchtdrukgeweren en gekleed in realistische uniformen, trokken ten strijd in een speciaal complex voor oorlogssimulaties.