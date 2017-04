‘Tientallen taxironselaars Schiphol worden vervolgd’

Het Openbaar Ministerie gaat naar alle waarschijnlijkheid alsnog tientallen taxironselaars vervolgen die op Schiphol reizigers hebben misleid. Het voornemen van het OM volgt op de uitspraak van de rechtbank in Haarlem, die afgelopen donderdag oordeelde dat ook de ronselaars die werkzaam waren vóór de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van 30 januari strafbaar zijn.

Tot de APV van 30 januari was het aanbieden van taxidiensten binnen het terminalcomplex voor iedereen verboden, maar erbuiten, zoals op het nabijgelegen Jan Dellaertplein, was het alleen verboden voor ronselaars die net doen alsof ze de bestuurder zijn. Zij speelden de klanten vervolgens door naar de daadwerkelijke chauffeurs. De groep “intimiderende en agressieve” ronselaars op Schiphol wordt volgens het OM steeds groter en veroorzaakt “ernstige overlast”. Het agressief ronselen van reizigers gaat bovendien geregeld gepaard met hoge rekeningen voor taxiritjes.

APV

De APV van 30 januari moest voorkomen dat dergelijke praktijken kunnen worden voorgezet: sindsdien is het voor iedereen verboden taxidiensten aan te bieden in de aankomsthal en op het Jan Dellaertplein. Dit kan alleen op speciale taxistroken. Een groep taxichauffeurs spande een kort geding aan tegen het besluit van de gemeente, maar de rechtbank stelde de gemeente in het gelijk.

De zaken tegen de ronselaars die werkzaam waren vóór de APV waren blijven liggen, maar zullen vermoedelijk snel door het OM worden behandeld. Het OM zegt te hopen “op korte termijn de eerste zaken van toekomstige overtreders te behandelen”. Als gevolg van de uitspraak van de rechtbank kregen drie ronselaars inmiddels geldboetes, variërend van 300 tot 1.200 euro.