‘Nu begint het avontuur’, zegt Charlie Hebdo-tekenaar Willem

Tekening Willem



Hij woont sinds 1968 in Frankrijk, maar van alle verkiezingen die hij heeft meegemaakt „waren dit wel de gekste”. Tekenaar Willem (Bernhard Holtrop) van satirisch weekblad Charlie Hebdo, tekende op verzoek van NRC over de uitslag. „De traditionele partijen hebben verloren, hè. Nu begint het avontuur.” Niet dat hij daar blij mee is. Emmanuel ‘niet links niet rechts’ Macron kan weliswaar mooi praten, is jong en mooi en enthousiast, zegt hij vanuit Parijs. „Maar je weet niet wat hij gaat doen. Hij heeft een onduidelijk programma, hij is het met iedereen eens.” Le Pen noemt hij „gevaarlijk”, maar hij vertrouwt erop dat de Fransen haar in de tweede ronde buiten de deur houden, net als met haar vader in 2002. Van Fillon, „zo’n arrogante katholiek”, is hij blij dat hij het niet heeft gehaald.

Willem is in al die jaren nooit Fransman geworden, maar als hij had mogen stemmen was hij voor Hamon gegaan. „Die heeft aardige ideeën. Maar het is geen vechtersbaas, hè.”

Dat Frankrijk eens flink op de schop moet, ziet hij niet zo. De strijd tegen terreur gaat hem vanzelfsprekend aan het hart, maar wat moet je daaraan doen? „Je kunt niet tegen al die gekken zeggen dat ze minder gek moeten worden.” Op het eiland voor de Bretonse kust waar hij woont, „zonder mensen met kalasjnikovs”, is het leven goed. „Van buiten lijkt Frankrijk misschien een puinhoop, maar van binnen niet.”